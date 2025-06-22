Malazgirt Call of Duty’ye rakip oluyor

Mustafa Durmuş, kamu tarafında da ciddi girişimler olduğunu belirterek şunları söyledi: “Geçen haftalarda Kültür ve Turizm Bakan yardımcımız bizleri ziyaret etti ve konuştuğumuz konulardan biri de ülkemizdeki tarihi mekanların, müzelerin, antik şehirlerin oyunlar içinde kullanılması oldu. Kurum olarak bu sürecin ilerlemesi ve dünyada yaygınlaşması için uğraşıyoruz.” Durmuş, "Savunma sanayii araçlarının da oyunlar içinde kullanılmasına çalışıyoruz. ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ ile görüşüp yerli üretim savunma araçlarının envanterlerinin oyunlarda kullanılması ve küreselde bilinmesi için çabalıyoruz. Örneğin ABD, Çin ve Rus ordusunun savaştığı oyunlar var. Benzerleri Türk oyun sektörünce de mümkün olabilecek” dedi.