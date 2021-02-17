Mark Zuckerberg'den Apple'ın gizlilik politikalarına sert yanıt: Acı vermemiz gerekiyor

Apple ve Facebook arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. Wall Street Journal tarafından yayınlanan yeni bir rapor, durumun ehemmiyetini daha net gösteriyor. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, çalışanlarına Tim Cook'un yaptıklarına yanıt olarak 'Apple'a acı çektirmemiz gerekiyor' şeklinde bir ifade kullanmış.

Apple ve Facebook arasında neler oluyor?

Bundan 3 yıl önce ortaya çıkan Cambridge Analytica skandalının ardından Apple sık sık Facebook'u eleştirmeye başladı. Geçen sene Apple, iOS uygulamalarının IDFA etiketlerini kullanarak diğer web sitelerinde ve uygulamalarda izleme izni istemesi gerektiğini duyurdu. iOS14.5 ile birlikte bu sistem bir adım daha ileri gitti.

Alınan kararlardan Facebook zararlı çıkıyor. Zira Apple'ın güncellenen politikası aslında Facebook'un gelir rakamlarının azalacağı anlamına geliyor. Bunun sebebi ise reklam hedefleme sistemi. Yani reklam teknolojileri doğrudan kullanıcıların hareketlerini izleme üzerine kurulu olduğundan dolayı Facebook artık bunu artık kısıtlı olarak gerçekleştirebileceğinden dolayı Apple karşıtı kampanya yürütmeye başlıyor. Hatta Zuckerberg çalışanlarına yaptığı açıklamada bunu net bir şekilde dile getiriyor.

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Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ın artık en büyük rakiplerinden biri olduğunu bildirerek 'gizlilik hizmetlerinde' yapılan düzenlemelerin rekabeti önlediğini duyurdu. Hatta Apple'ın bu değişiklikleri kendi çıkarları için yaptığını da söyledi.