Teknoloji MASAKtan TikTok incelemesi
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MASAK'tan TikTok incelemesi

MASAK, Türkiye'de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok'ta, suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar üzerine harekete geçti. Sosyal medya platformundaki para transferleri, mercek altına alındı.

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MASAKtan TikTok incelemesi
Foto: Arşiv.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, sosyal medya platformu TikTok'ta, suç gelirlerlerinin aklandığı iddiası üzerine harekete geçti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

  • MASAK, 2021'in başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1 buçuk milyar lira aktarıldığını tespit etti.

Bu paranın büyük çoğunluğunun, az sayıda kişiye gönderildiği belirlendi.

bazı hesapların ise sosyal medya platformunu, para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığı belirtildi.

Araştırma sonucunda, TikTok'ta kullanıcıların canlı yayınlar sırasında "hediye" adı altında bağış topladığı, toplanan bu bağışların ise Türk lirasına dönüştürülerek hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.

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Bazı TikTok fenomenlerinin daha fazla kişiyi yayına çekmek ve bağış almak amacıyla farklı hesaplardan kendilerine bağış yaptıkları da görüldü.

  • Ayrıca takipçi sayısı çok az bazı hesapların, canlı yayınlarında resim veya siyah ekran olmasına rağmen olağan dışı büyüklükte bağış topladıkları ve toplanan bu tutarların kişi hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.

DAEŞ BAĞIŞLARINI TİKTOK ÜZERİNDEN TOPLADI

MASAK tarafından yapılan araştırmada, özellikle DAEŞ terör örgütü ile doğrudan ve dolaylı ilişkili bazı kişilerin de TikTok'tan bağış topladığı tespiti de var.

MASAK'ın, TikTok'taki para transferlerine ilişkin araştırmalarını derinleştirilerek devam ettireceği bildirildi.

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