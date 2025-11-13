Meta, Facebook Marketplace’i baştan aşağı yeniliyor: Yapay zekâ ve sosyal alışveriş dönemi

Meta, Facebook Marketplace’i genç kullanıcılar için daha çekici hâle getirmek amacıyla yapay zekâ destekli öneriler, sosyal etkileşim araçları ve işbirlikçi alışveriş özellikleriyle yeniledi.





Marketplace’in odak noktası artık “Genç Yetişkinler”

Meta, son yıllarda genç kullanıcıların alışveriş ve keşif deneyimlerini daha sosyal platformlara kaydırdığına dikkat çekerek Marketplace’i yeniden tasarladı. Şirket, modern kullanıcı davranışlarını merkeze alarak platformu daha dinamik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.





Yeni güncellemeler, hem alıcıları hem de satıcıları daha fazla iletişim kurmaya teşvik eden sosyal odaklı bir Marketplace konsepti sunuyor.





Pinterest Tarzı “Koleksiyon” özelliği ile kişisel trend alanları

Meta’nın duyurduğu en dikkat çekici yeniliklerden biri “koleksiyon” özelliği oldu. Kullanıcılar artık beğendikleri ilanları bir araya getirerek kendi tematik koleksiyonlarını oluşturabilecek. Bu koleksiyonlar:

Facebook üzerinden,

WhatsApp sohbetlerinde,

Messenger’da tek tıkla arkadaşlarla paylaşılabilecek. Kullanıcılar ayrıca koleksiyonlara arkadaşlarını davet ederek birlikte inceleme, yorumlama ve değerlendirme yapabilecek.





Bu özellikle Meta, alışveriş sürecini yalnızca alıcı-satıcı ilişkisi olmaktan çıkarıp, sosyal çevre ile yapılan ortak bir etkinliğe dönüştürüyor.





Arkadaşlarla ortak mesajlaşma: Pazarlık artık tek başına değil

Marketplace’teki mesajlaşma sistemi de tamamen yenileniyor. Artık bir satıcıyla iletişime geçen kullanıcı, konuşmaya bir veya birkaç arkadaşını dahil edebilecek. Bu özellik sayesinde: fiyat pazarlığı ortak yapılabilecek, ürün kalitesi hakkında ekipçe değerlendirme yapılabilecek, teslimat planlaması birlikte organize edilebilecek.





Meta, bu yenilikle özellikle gençlerin grup halinde karar verme alışkanlıklarına uygun bir alışveriş modeli oluşturuyor.





İlanlara yorum ve reaksiyon desteği geliyor

Yeni güncellemeyle Marketplace ilanlarına artık normal Facebook gönderilerinde olduğu gibi: yorum, emoji, beğeni ve diğer reaksiyonlar eklenebilecek. Bu sayede bir ürünün çevresinde doğal bir tartışma alanı oluşturulacak, satıcılar için de daha fazla görünürlük sağlanacak.





Meta AI ile daha zeki, daha hızlı alışveriş

Meta’nın yapay zekâ sistemi Marketplace deneyiminin merkezine yerleştiriliyor. “Meta AI Insights” adı verilen yeni özellik, ilanlarla ilgili otomatik analizler yaparak kullanıcıya pratik bilgiler sunuyor.





Özellikle otomobil ilanlarında: model karşılaştırmaları, araç durumu, fiyat seviyeleri, geçmiş veriler gibi bilgiler çıkarılarak alıcılar için yol gösterici içgörüler sağlanacak. Ayrıca AI, satıcıya yöneltilebilecek sorular için otomatik öneriler de sunacak.





Bu yenilik, kullanıcıların hem daha güvenli hem de daha hızlı karar verebilmesini amaçlıyor.





Meta’nın yeni hedefi: Marketplace’i gençlerin sosyal alışveriş merkezi yapmak

Meta’nın bu güncellemeleri, şirketin Marketplace’i yalnızca ilan verilen bir platform olmaktan çıkarıp sosyal bir alışveriş ekosistemine dönüştürme vizyonunu gösteriyor. Pinterest tarzı koleksiyonlardan grup mesajlaşmasına, yapay zekâ içgörülerinden yorum özelliğine kadar tüm adımlar, gençlerin sosyal medya ve alışveriş alışkanlıkları temel alınarak geliştirildi.



