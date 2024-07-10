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Teknoloji

Meta'dan İsrail'e sosyal medyada koruma kalkanı

Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, nefret söylemi politikasında önemli bir güncelleme yaptığını duyurdu. Şirket artık Siyonizm'in İsrailli bireyler için kullanıldığı paylaşımları yasaklayacak.

09:02 - 10/07/2024 Wednesday
Diğer
Meta
Meta

Dünyanın en güçlü teknoloji şirketlerinden birinin "Siyonist" terimine yönelik yasağı genişleteceğini duyurmasının ardından İsrail yanlısı gruplar büyük bir zafer elde edilmesini memnuniyetle karşıladı .


Meta, Salı gününden itibaren Facebook, Instagram ve Threads gibi platformlarından, bu terimi kullanan içerikleri kaldıracak. Şirket ayrıca siyonistlerin "dünyayı yönetme veya medyayı kontrol etme iddialarını" da yasaklayacak.


Novara Media'ya konuşan antisemitizm uzmanı Brendan McGeever, duyuruyu "sorunlu" olarak nitelendirdi ve gerçek antisemitizme karşı mücadeleyi sekteye uğratacağını söyledi.


Meta eleştirilerin odağında

Karar, şirketin aylarca süren ve terimin tarihsel olarak nasıl kullanıldığı ve özellikle Gazze'deki savaş devam ederken sosyal medyada şu anda nasıl kullanıldığına ilişkin soruşturmasının ardından geldi.


Meta, karara varmak için dünyanın dört bir yanından 145'ten fazla tarihçi, insan hakları grubu, hukuk ve insan hakları uzmanı ve ifade özgürlüğü savunucusuyla görüştüğünü söyledi.


“Siyonistler dünyayı yönetiyor, medyayı kontrol ediyor..." gibi iddialar yasak

Karar, sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı X hesabından yaptığı paylaşımda, "Mark Zuckerberg, 'Siyonistler dünyayı yönetiyor veya medyayı kontrol ediyor' gibi iddiaları yasaklıyor. Bu açıkça şunu kanıtlıyor: “Siyonistler dünyayı yönetiyor, medyayı kontrol ediyor..." yazdı.


Meta, Orta Doğu ile ilgili içerik moderasyon uygulamaları konusunda incelemelerle karşı karşıya kaldı. Eleştirmenler ve hak grupları, şirketi, özellikle bölgedeki son gerginlik ışığında, platformlarında Filistinlileri destekleyen içerikleri sansürlemekle suçladı.

#Meta
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