Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: Metaverse'de acıyı hissedebileceğiz

Geliştirilen kol bandı ile Metaverse evreninde ağrı hissedilebilecek. Geliştirilen bir kol bandı ile kullanıcılar vücutlarında çeşitli ağrıları duyar hale gelecek.

Bilimkurgu dizisi Black Mirror'u akıllara getiren yeni bir gelişme Metaverse dünyasının gerçekliğini yeni bir boyuta taşıyor.

Tokyo merkezli Sony destekli bir şirket olan H2L, fiziksel acıyı iletmek için elektrik simülasyonu kullanan bir kol bandı geliştirdi.

HAREKET SENSÖRÜNE SAHİP OLACAK

Elektrikli simülasyonun kullanılacağı kol bantları Metaverse'de ağrının hissedilmesini sağlayacak. UnlimitedHand adı verilen kol bandı, kas hareket sensörlerine sahip olacak.

'Metaverse', sizinle aynı fiziksel alanda olmayan diğer insanlarla oyun oynayabileceğiniz, çalışabileceğiniz ve iletişim kurabileceğiniz bir dizi sanal alan.

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EL VE KOL HAREKETLERİNİ TANIYACAK

Gelecekte, metaverse sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) kulaklıkları ve akıllı gözlüklerle erişilebilir olacak ve iş, eğitim, oyun ve hatta müzik etkinlikleri için kullanılabileceği belirtiliyor.

H2L'nin UnlimitedHand adlı kol bandı, el hareketleri ve konumu tanıyan kas hareket sensörlerine sahip ve metaverse içindeki avatarın hareketlerin, doğru bir şekilde kopyalamasını sağlayacak.

H2L, kol bandı hakkında "Bu teknolojiyi oyun kumandamıza entegre ederek, bedensel karşılaşmalar ve oyunlarda hasara neden olma durumları gibi etkiler şahsen hissedilebilir" açıklamasını yaptı.

Sanal gerçeklik oyunları için kullanılabilecek olan bantları insan derisinde bir kuş gagalaması veya rüzgarı hissine yakın bir his verecek.

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TEKNOLOJİ Metaverse 10 bin iş alanı yaratacak

FOTOĞRAF 12 Bilim kurgu romanlarında ve filmlerinde yıllar önce sıklıkla görülen 'metaverse' kavramının, çok da uzak olmayan bir gelecekte hayatımızın önemli bir parçası olacağına işaret edildi. Kavramın benimsenmeye başlamasıyla birlikte, yeni meslek grupları için de önemli bir gelir kapısı oluştu. Peki metaverse nedir? İşte metaverse ile hayatımıza girecek olan meslekler...<br> Fiziksel bir çaba harcamadan tamamen sanal dünyada, cihazlar sayesinde oluşturulan algısal evren olarak tanımlanabilecek metaverse, teknoloji devlerinin yeni gözdesi oldu. Uzmanlara göre; blok zinciri ve kripto para teknolojilerinin yanı sıra, sanal dünyalardaki emtia yatırımlarına da entegre olacak olan 'metaverse', birçok insanın kendi sanal temsilleri ile birbirleriyle ve dijital nesnelerle etkileşime girebilmelerine olanak sunacak. İnternetten sonra en önemli buluş ve geleceğin dijital dünyası olarak nitelendirilen 'metaverse', yeni çalışma ve iş fırsatlarını da beraberinde getirecek. İşte 'metaverse' ile hayatımıza girmesi beklenen meslekler... 1) Sanal Emlak Uzmanı<br><br>'Metaverse'; insanların sosyalleşebilmesine olanak sağlayacak olmasının yanı sıra, insanların ve şirketlerin sanal arsa, ev ve dükkân gibi ihtiyaçlarına da cevap sunacak. 'Metaverse' evrenindeki sanal araziler, bir çeşit emlak ekonomisi oluşturacak. Bu durum, sanal emlak uzmanlığı gibi yeni bir iş tanımını da beraberinde getirecek. 2) Risk Yönetimi Uzmanı<br><br>'Metaverse' evreni; blok zinciri, kripto para ve NFT gibi yatırım araçlarını da bünyesine entegre edecek. Yeni ve dijital teknolojik yapıya sahip yatırım araçlarına yapılacak yatırımlar kapsamında, risk yönetimi uzmanları da önem kazanacak. Risk yönetimi uzmanları, bir şirketi veya bireyi potansiyel olarak 'metaverse' evreninde etkileyebilecek finansal riskleri değerlendirmekten sorumlu olacak. 3) Blok Zinciri Uzmanları ve Geliştiricileri<br><br>Blok zinciri uzmanları ve geliştiricileri; finansal hizmetler, kamu, teknoloji şirketleri, e-ticaret ve pazarlama alanlarında önemli bir konuma sahip olacak. Bu uzmanlar, 'metaverse' evreninde de blok zincirinin kullanıcılara daha iyi hizmet vermesinin yollarını arayacak. 4) Dijital Dedektif<br><br>Dijital ortamda bilgi saklama, işleme ve güvenlik konuları, hem şirketler hem de bireyler için artık daha da fazla önem taşıyacak. Bu alanda uzmanlaşmış elemanlara, 'metaverse' ile birlikte daha fazla ihtiyaç duyulacak. 5) Oyun Tasarımcıları<br><br><br>Çevrim içi oyunların, her yıl hem artan oyuncu sayısı hem de yarattıkları ekonomik büyüklük ile dikkat çektiği biliniyor. 'Metaverse' evreniyle birlikte ise özellikle VR (Sanal Gerçeklik) tabanlı oyunların prototipini oluşturacak, tasarlayacak ve kullanıcılarla buluşturacak oyun tasarımcılarına rağbet olacak. 6) Dijital Satış Uzmanı<br><br><br>'Metaverse'; hem bireylere hem de markalara ürünlerini pazarlama, satma ve gelir elde etme noktasında yeni fırsatlar sunacak. Fiziksel dünyada özellikle mağazalarda iletişim kurulan satış uzmanlarına ve satış temsilcilerine, 'metaverse' evreninde de ihtiyaç duyulacak. Fiziksel mağazalarda görmeye alışılan satış temsilcileri ve uzmanları, avatarları ile dijital evrende de boy göstermeye başlayacak. 7) Siber Güvenlik Uzmanı<br><br>Dünya daha dijital hale geldikçe; siber suçlar da tüm bireyler, işletmeler ve devlet kurumları için en büyük tehditlerden biri olmayı sürdürüyor. Bu durum, 'metaverse'de de bireylerin ya da şirketlerin fiziksel güvenliğini korumak kadar önemli bir hal alacak. Siber güvenlik, 'metaverse' ile birlikte hayatın her alanına daha fazla yayılacak ve her bireyin veya şirketin gelecekte bir siber uzman güvenlik uzmanı olacak. 8) Pazarlama Yöneticisi & Danışman<br><br><br>'Metaverse' evreni, iş ve özel hayata dair birçok yeniliği de beraberinde getirecek. Yeni kuşakların ve yeni tüketicilerin beklentileri, iletişim süreçlerini de kökten değiştirecek. İletişim alanında her kademede uzman iş gücü, 'metaverse' dünyasında da hizmet verecek. Hem fiziksel hem de dijital dünyaya hakim iletişim uzmanları ve bu uzmanların yer aldığı ajanslar, markaların gündeminde olacak. Pazarlama yöneticilerinin iş tanımlarına ise yeni görev alanları eklenecek. Pazarlama yöneticileri; kripto paralar ve blok zinciri teknolojilerini de kullanarak potansiyel kullanıcıları tanımlayacak, eğilimlerini izleyecek ve şirketlerin pazar paylarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için yeni stratejiler geliştirecek. Metaverse ile hayatımıza girecek: Sanal emlakçılar ve dijital dedektifler geliyor Özellikle Facebook'un gerçeğe yakın sanal dünyalar oluşturma vizyonunu daha iyi yansıtmak için şirket adını 'Meta' olarak değiştirmesi sonrası 'metaverse' kavramı, popülaritesini ciddi oranda artırdı. Kavramın benimsenmeye başlamasıyla birlikte, yeni meslek grupları için de önemli bir gelir kapısı oluştu. Peki metaverse nedir? Metaverse meslekleri nelerdir? İşte 'metaverse' ile hayatımıza girecek olan meslekler... BiP'te paylaş

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