Microsoft: CrowdStrike kesintisi 8 buçuk milyon cihazı etkiledi

Microsoft'tan yapılan açıklamada, “18 Temmuz'da bağımsız bir siber güvenlik şirketi olan CrowdStrike, küresel olarak BT sistemlerini etkilemeye başlayan bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bu bir Microsoft olayı olmamasına rağmen, ekosistemimizi etkilediği için CrowdStrike ve diğerleriyle birlikte müşterilerimizi desteklemek için attığımız adımlar hakkında bir güncelleme sunmak istiyoruz. Bu olay başladığından beri, bilgi toplamak ve çözümleri hızlandırmak için müşterilerimiz, CrowdStrike ve harici geliştiricilerle sürekli iletişim halinde olduk. Bu sorunun işletmelerde ve birçok bireyin günlük rutinlerinde neden olduğu kesintinin farkındayız. Odak noktamız, kesintiye uğrayan sistemleri güvenli bir şekilde tekrar çevrimiçi hale getirmek için müşterilerimize teknik rehberlik ve destek sağlamaktır” denildi.
“Kesinti 8 buçuk milyon cihazı etkiledi”
Microsoft, kesinti sonucu 8,5 milyon Windows cihazın etkilendiğini belirterek, “Yazılım güncellemeleri zaman zaman aksaklıklara neden olsa da CrowdStrike olayı gibi önemli olaylara nadiren rastlanır. Şu anda CrowdStrike'ın güncellemesinin 8,5 milyon Windows cihazını ya da tüm Windows makinelerinin yüzde birinden daha azını etkilediğini tahmin ediyoruz. Oran küçük olsa da geniş ekonomik ve toplumsal etkiler, CrowdStrike'ın birçok kritik hizmeti yürüten kuruluşlar tarafından kullanıldığını yansıtmaktadır. Bu olay, geniş ekosistemimizin birbirine bağlı doğasını göstermektedir. Aynı zamanda teknoloji ekosistemindeki hepimiz için var olan mekanizmaları kullanarak güvenli dağıtım ve felaket kurtarma ile çalışmaya öncelik vermenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor” ifadelerine yer verdi.