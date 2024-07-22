Microsoft: CrowdStrike kesintisi 8 buçuk milyon cihazı etkiledi

Microsoft'tan yapılan açıklamada, “18 Temmuz'da bağımsız bir siber güvenlik şirketi olan CrowdStrike, küresel olarak BT sistemlerini etkilemeye başlayan bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bu bir Microsoft olayı olmamasına rağmen, ekosistemimizi etkilediği için CrowdStrike ve diğerleriyle birlikte müşterilerimizi desteklemek için attığımız adımlar hakkında bir güncelleme sunmak istiyoruz. Bu olay başladığından beri, bilgi toplamak ve çözümleri hızlandırmak için müşterilerimiz, CrowdStrike ve harici geliştiricilerle sürekli iletişim halinde olduk. Bu sorunun işletmelerde ve birçok bireyin günlük rutinlerinde neden olduğu kesintinin farkındayız. Odak noktamız, kesintiye uğrayan sistemleri güvenli bir şekilde tekrar çevrimiçi hale getirmek için müşterilerimize teknik rehberlik ve destek sağlamaktır” denildi.