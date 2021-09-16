Microsoft uygulama ve hizmetlere şifre girmeden erişmeyi sağlıyor

Şirketler ve konsorsiyumlar, yıllardır güvenlik anahtarları ve kimlik doğrulama uygulamaları aracılığıyla 'parolalara karşı savaş' veriyor. Bu kapsamda Microsoft, parolayı hesabınızdan tamamen kaldırmanıza izin verecek parolasız bir gelecek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Böylece Windows'ta, işletim sisteminin varsayılan Microsoft uygulamalarında ve Outlook'ta oturum açmaya gerek kalmıyor.

Böylece parola tamamen devre dışı bırakılabiliyor.

Şirket, kimlik doğrulama uygulaması veya fizikselgüvenlik anahtarları gibi alternatif oturumaçma seçenekleri sunuyor. Bunlara gitmeyi seçerseniz, şifrenizi tamamen bırakabilirsiniz. Windows tabanlı dizüstü bilgisayarlarda, parolaları hatırlama zahmetinden kurtulmak için Windows Hello yüz tanıma veya parmak izi ile oturum açma özelliğini kullanabilirsiniz.

Hesabınızdan şifreyi kaldırmak için şu adımları izleyebilirsiniz

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- Microsoft Authenticator uygulamasını yükleyin ve hesabınızla bağlayın.

- Hesabınızda oturum açmak için accounts.microsoft.com adresine giriş yapın.

- Güvenlik / Gelişmiş / Toplama kısmına erişin.

- Parolasız hesap seçeneğini açın ve ekrandaki adımları izleyerek işlemi sonlandırın.

Böylece tüm adımlar tamamlandığında şifre kaldırılıyor ve hatırlamanız gereken şeylerin sayısı azalıyor. Daha sonrasında Microsofthesabınıza giriş yapmak için alternatif yöntemlerden birini kullanabilirsiniz.

TEKNOLOJİ Microsoft şifreleri otomatik dolduran yeni özelliğini duyurdu