Teknoloji Microsoft Windows 10 hataları için acil bir güncelleme yayınlandı
İNTERNET

Microsoft Windows 10 hataları için acil bir güncelleme yayınlandı

Microsoft, son iki ayda yayınlanan güncellemelerde karşılaşılan hataları ortadan kaldırmak için KB5001028 sürüm numaralı acil bir güncelleme daha yayınladı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 10
Windows 10

Microsoft'un Ocak ve Şubat'ta yayınladığı Windows 10 güncellemeleri birtakım problemlere neden olmuştu. Bazı kullanıcılar uygulamaların kendiliğinden kapanmasından ya da sistemin mavi ekran vermesinden şikayet etmişti. Ancak bugün gelinen noktada acil bir güncelleme duyuruldu.

Yayınlanan yeni Windows 10 güncellemesi, karşılaşılan bu sorunları ortadan kaldırıyor.

Windows 10 güncellemesiyle hangi hatalar ortadan kalkıyor?

Yayınlanan yeni güncelleme, uygulamaların kapanması ya da sistemin mavi ekran problemlerini çözmesinin yanı sıra nwifi.sys ile ilgili ortaya çıkan Wi-Fi problemlerini de düzeltiyor. Aynı zamanda hazırda bekletme ya da uyku moduna geçme konusunda yaşanan sorunlar da düzeliyor.

KB5001028 sürüm numaralı yeni güncelleme dağıtıma çıkmış durumda. Kullanıcılar doğrudan Windows Update menüsünden gereken kontrolleri yapabilirler.

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