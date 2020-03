Motorola One birçok güncelleme duyurdu. Güvenlik yaması da yeni sürümde Google'ın Android One programındaki telefonlardan biri olan Motorola One için Android 10 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme, işletim sisteminin son sürümünün yanı sıra Şubat 2020 güvenlik yamasını da içeriyor.

