Teknoloji Motorola One birçok güncelleme duyurdu Güvenlik yaması da yeni sürümde
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Motorola One birçok güncelleme duyurdu. Güvenlik yaması da yeni sürümde

Google'ın Android One programındaki telefonlardan biri olan Motorola One için Android 10 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme, işletim sisteminin son sürümünün yanı sıra Şubat 2020 güvenlik yamasını da içeriyor.

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Motorola One
Motorola One

Motorola, Google'ın Android One girişiminden önce ilk nesil Moto G de dahil olmak üzere saf Android deneyimi sunan birkaç akıllı telefon piyasaya sürmüştü. Motorola, marka Lenovo tarafından satın alındıktan sonra bile telefonları desteklemeye devam etti. Son olarak Motorola One, Android 10 güncellemesini almaya başladı.

Moto P30 Play'in uluslararası versiyonu olan Motorola One, Brezilya'da Android 10 güncellemesini OTA üzerinden aldı. Xiaomi Mi A2 Lite'tan sonra Snapdragon 625 işlemciyle piyasaya sürülen ikinci telefon olan Motorola One, Android 8.1 Oreo ile çıkmış ve daha sonra Android Pie güncellemesi almıştı.

güncelleme geldi

Android 10 güncellemesi, Motorola One'a QPK30.54-22 sürüm numarasıyla geldi. Güncelleme ayrıca Şubat 2020 güvenlik yamalarını da içeriyor. Samsung'un Nisan 2020 yamalarını yayınladığı düşünüldüğünde Motorola'nın güncellemeyi geriden takip ettiği görülüyor. Bu gecikme, Android 10 güncellemesinin son beta sürümünün kararlı sürüm olarak yayınlamasından kaynaklanıyor.

Webtekno'nun haberine göre; Motorola One için Android 10 kernel kaynak kodu (kod adı: deen) henüz Motorola'nın GitHub'daki deposunda yer almıyor. Yine de güncellemenin yakında diğer bölgelerdeki kullanıcılar için de yayınlanması bekleniyor.

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