Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Teknoloji NASA uzaya deney ve araştırma donanımları yolladı
BİLİM

NASA uzaya deney ve araştırma donanımları yolladı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi, farklı araştırma projeleri için kullanılacak bir grup araştırma ve deney donanımını uzaya fırlattı.

Haber Merkezi AA
​ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)
​ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi, farklı araştırma projeleri için kullanılacak bir grup araştırma ve deney donanımını uzaya fırlattı.

NASA'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, aralarında atmosfer araştırma uyduları, ateşleme modülleri, uzay araştırma araçları ve bir atom saatinin olduğu donanımların, SpaceX'in ürettiği Falcon Heavy roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığının Uzay Test Programı-2 (STP-2) kapsamında uzaya yollanan donanımların çok amaçlı araştırma ve deney faaliyetlerinde kullanılması öngörülüyor.

Her biri ayrı bir misyonun parçası olan araç ve donanımların, daha akıllı ve etkin uzay araçlarının tasarlanmasına ve NASA'nın Ay'ı basamak olarak kullanacağı Mars araştırma projesi öncesinde uzay ortamının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

Küllerindenyeniden doğuşun tarihi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fahri Doktora unvanı verildi.
Türkiye F-35 pazarı değil ortağı

Türkiye F-35 pazarı değil ortağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi için Japonya'da.
Demokratları suçladı

Demokratları suçladı

​ABD-Meksika sınırında 11 aylık bebek ve babası boğularak hayatını kaybetmişti.
Kilogramı 250 avro

Kilogramı 250 avro

​Köylüler 'kara elmas'ın talebine yetişemiyor.
Sele kapıldığı<br> anın görüntüsü

Sele kapıldığı
anın görüntüsü

Araklı'da yaşanan felakette yeni görüntü ortaya çıktı.
Merkel korkuttu

Merkel korkuttu

​Cumhurbaşkanı Steinmeier'in açıklaması sırasında tekrar titredi.
Bin dönüm yer hazır

Bin dönüm yer hazır

​Volkswagen'in dev yatırım kararı heyecanlandırdı.
5 Aralık'ta<br> başlayacak

5 Aralık'ta
başlayacak

​Paketler tek tip ve tek renk olacak.

Savaştan<br>bir tweet uzaklıkta

Savaştan
bir tweet uzaklıkta

ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri için adaylar, vaatlerini sıraladı.
Tazminatsız kovulacak

Tazminatsız kovulacak

​Yargıtay'dan kasa açıklarına yönelik emsal karar.
Otogarda <br>akılalmaz olay

Otogarda
akılalmaz olay

Genel müdür yapılanları görünce şoka girdi.
Osmanlı satmadı Araplar satıyor

Osmanlı satmadı Araplar satıyor

​Filistin'de 100 yıl sonra yine aynı oyun sergileniyor.
İsmi belli oldu

İsmi belli oldu

Türk Hava Yolları'nın rüya uçağı: Boeing 787-9
Darbecileri yakaladık

Darbecileri yakaladık

​Maduro darbecileri finanse eden 2 ülkeyi açıkladı.
Avrupa'da<br>en ucuzu bizde

Avrupa'da
en ucuzu bizde

Taksim'den Zincirlikuyu'ya 22,5 liraya çıkabilir.
4 şerit kapatıldı

4 şerit kapatıldı

​50 gün boyunca 2 köprüde de çalışma yapılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.