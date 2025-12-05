OPPO Find X9 Pro Türkiye'ye geliyor: İşte teknik özellikleri ve çıkış tarihi

OPPO, Find X9 Pro’yu Türkiye pazarına getirerek üst segment telefon rekabetinde güçlü bir adım atıyor. Cihazın öne çıkan özelliklerinden biri, Hasselblad Master Kamera Sistemi ve LUMO Image Engine görüntü işleme teknolojisi ile donatılması. 200 MP çözünürlüğündeki telefoto sensör, yüksek ayrıntılı fotoğraflar ve videolar sunuyor.





Tasarım ve ekran özellikleri

Find X9 Pro’nun tasarımı da göz alıcı. Mat cam yüzey, alüminyum çerçeve ve ince çerçeveleriyle zarif bir görünüm sunuyor. Cihaz, İpek Beyazı ve Titanyum Antrasit olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. 6,78 inç geniş ekranı, hem multimedya tüketimi hem de profesyonel kullanım için mükemmel bir görüntüleme deneyimi sağlıyor.





Kamera ve video performansı

Kamera tarafında 200 MP telefoto sensör, Hasselblad’ın kalibrasyon ve optik optimizasyonu ile her karede yüksek netlik ve doğru renk üretimi sağlıyor. Video çekimlerinde ise Dolby Vision formatında 4K/120 fps kayıt yapılabiliyor. LOG format ve ACES uyumluluğu, profesyonel post-prodüksiyon süreçlerine entegre olmayı mümkün kılıyor. AI Ses Odaklama ve Sahne Modu gibi yeni özellikler, çeşitli çekim koşullarında net ve kontrollü kayıtlar sağlıyor.





Performans ve batarya özellikleri

Find X9 Pro, MediaTek’in 3 nm üretim sürecine sahip Dimensity 9500 işlemcisiyle güçlendiriliyor. Yüksek performans ve enerji verimliliğini birleştiren bu işlemci, cihazın hızını ve verimliliğini artırıyor. 7500 mAh kapasiteli batarya, OPPO’nun silikon-karbon batarya teknolojisi ile destekleniyor ve tek şarjla iki güne kadar kullanım imkanı sunuyor.





Yazılım ve diğer özellikler

Cihaz, ColorOS 16 ile kullanıcıları bekliyor. Seamless Animation sistemi ve Luminous Rendering Engine, arayüzde akıcı bir deneyim sağlıyor. Ayrıca, AI Portre Işığı sayesinde portre çekimlerinde doğal aydınlatma elde edilebiliyor. Genişletilmiş bağlantı özellikleri, PC ve Mac cihazlarıyla etkileşimi kolaylaştırıyor.





Fiyat ve satış tarihi