Oppo, Find X9 serisinin ardından gözünü bu kez orta-üst segmente çevirdi. Şirket, Reno ailesinin yeni üyesi Reno 15 Pro’yu resmen tanıttı. Cihaz; IP69 sertifikası, 3.600 nit tepe parlaklığı, güncellenmiş işlemci yapısı ve üst seviye kamera donanımıyla dikkat çekiyor. Yeni model, özellikle kamera ve pil kapasitesi tarafında bir önceki nesle göre ciddi bir sıçrama sunuyor.





Güçlü işlemci ve geniş batarya





Dimensity 8450’den güç alıyor

Reno 15 Pro’nun kalbinde MediaTek’in yeni 8 çekirdekli Dimensity 8450 platformu yer alıyor. ARM Cortex-A725 mimarisini kullanan işlemci; bir ana, üç performans ve dört verimlilik çekirdeğinden oluşan üçlü bir yapı sunuyor.





Yeni GPU: Mali-G720 MC7

Grafik tarafında ise Mali-G720 MC7 GPU görev alıyor. Bu kombinasyonun oyun performansında selefe göre daha yüksek verimlilik sunduğu belirtiliyor.





LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 depolama

Cihaz 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 3.1 depolama ile geliyor. Çoklu görev ve yüksek hızlı veri aktarımı tarafında iddialı bir yapı sunuyor.





6.500 mAh pil + 80W hızlı şarj

Reno 15 Pro, segmentinin üzerinde kabul edilen 6.500 mAh batarya kapasitesiyle geliyor. 80W kablolu hızlı şarj desteği ise cihazı kısa sürede kullanım hazır hale getiriyor.





Ekran: 3.600 Nit parlaklık ve ince çerçeveler

Cihazın ekran tarafında 6.78 inç boyutunda, 2772×1272 piksel çözünürlüklü AMOLED panel bulunuyor.

1–120 Hz değişken yenileme hızı

3.600 nit tepe parlaklık (anlık)

Sadece 1.15 mm kalınlığında ince yan çerçeveler

Tasarımda ise 7.65 mm kalınlık ve 205 gram ağırlık korunurken, Starlight Bow kaplamalı modelde kalınlık 0.1 mm artıyor.





Üst düzey dayanıklılık: IP68 + IP69

Reno 15 Pro’nun öne çıktığı bir diğer nokta dayanıklılığı. Cihaz hem IP68 hem de IP69 sertifikalarına sahip. Bu da toza, suya ve yüksek basınçlı su jetlerine karşı koruma sunarak cihazı zorlu koşullara uygun hale getiriyor.





Kamera sistemi: 200 MP ana kamera sahneye çıkıyor

Oppo bu modelde yüksek megapiksel yaklaşımını benimsiyor.

Arka Kamera Kurulumu:

200 MP ana kamera (1/1.56 inç sensör)

50 MP ultra geniş açı (116° FoV)

50 MP telefoto (85 mm, 3.5x optik zoom)

Ön Kamera:

50 MP geniş açılı selfie kamera (100° FoV)

Bu donanım ile Reno 15 Pro’nun fotoğraf ve video performansının özellikle gün ışığı koşullarında oldukça iddialı olması bekleniyor.





Fiyat ve çıkış tarihi

Reno 15 Pro’nun başlangıç modeli olan 12 GB RAM + 256 GB depolama seçeneği 520 dolar fiyatla satışa sunuldu.