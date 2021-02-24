Teknoloji OPPO yeni nesil hızlı kablosuz şarj teknolojisini duyurdu
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OPPO yeni nesil hızlı kablosuz şarj teknolojisini duyurdu

OPPO, Şangay'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni kablosuz şarj teknolojisini duyurdu. Çok yüksek hızda şarj sağlayan sistem 4000 mAh kapasitedeki bataryayı 20 dakikada şarj edebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
OPPO
OPPO

Günümüzdeki hemen her kablosuz şarj teknolojisi aslında tamamen temas sistemi üzerine kurulu. Yani şarj edeceğiniz telefonu, kulaklığı ya da aksesuarları, belirli bir yüzeye koyup dolum gerçekleştirmeniz şart.

Dolayısıyla burada temas söz konusu oluyor. Fakat herhangi bir kablo bağlantısı olmadan şarj sağlayan yeni teknolojiler de var. Geçtiğimiz dönemlerde Xiaomi bu konuda yeni bir örneği göstermişti.

4000 mAh bataryayı 20 dakikada doldurabiliyor

Çinli üretici OPPO ise Şangay'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni nesil hızlı şarj teknolojisini duyurdu. Yine doğrudan temas sistemi üzerine kurulu olan yeni teknoloji, 4000 mAh kapasitedeki bataryayı sadece 20 dakikada şarj edebiliyor. Bu da aslında 125 Watt'lık hızlı şarj sistemiyle mümkün oluyor.

Ayrıca yine 4000 mAh kapasitedeki bataryayı 30 dakikada şarj edebilen 65 Watt'lık AirVOOC isimli kablosuz hızlı şarj teknolojisi de duyurulanlar arasında.

Xiaomi tamamen kablosuz şarj teknolojisini duyurdu
TEKNOLOJİ
Xiaomi tamamen kablosuz şarj teknolojisini duyurdu
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