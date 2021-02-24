OPPO yeni nesil hızlı kablosuz şarj teknolojisini duyurdu

Günümüzdeki hemen her kablosuz şarj teknolojisi aslında tamamen temas sistemi üzerine kurulu. Yani şarj edeceğiniz telefonu, kulaklığı ya da aksesuarları, belirli bir yüzeye koyup dolum gerçekleştirmeniz şart.

Dolayısıyla burada temas söz konusu oluyor. Fakat herhangi bir kablo bağlantısı olmadan şarj sağlayan yeni teknolojiler de var. Geçtiğimiz dönemlerde Xiaomi bu konuda yeni bir örneği göstermişti.

4000 mAh bataryayı 20 dakikada doldurabiliyor

Çinli üretici OPPO ise Şangay'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni nesil hızlı şarj teknolojisini duyurdu. Yine doğrudan temas sistemi üzerine kurulu olan yeni teknoloji, 4000 mAh kapasitedeki bataryayı sadece 20 dakikada şarj edebiliyor. Bu da aslında 125 Watt'lık hızlı şarj sistemiyle mümkün oluyor.

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Ayrıca yine 4000 mAh kapasitedeki bataryayı 30 dakikada şarj edebilen 65 Watt'lık AirVOOC isimli kablosuz hızlı şarj teknolojisi de duyurulanlar arasında.