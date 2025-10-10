Oyun dünyasının öncü markası Monster Bilgisayar, çeyrek asrı geride bıraktı

Türkiye’den doğan global teknoloji markası Monster Bilgisayar, bu yıl 25. yaşını kutluyor. Türkiye’de başlayan yolculuğunu dünya sahnesine taşıyan Monster Bilgisayar, bu yıl 25. yaşını kutluyor. 2000 yılında girişimcilik yolculuğuna başlayan şirket, yüksek performanslı dizüstü bilgisayar pazarında lider konuma gelerek, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İngiltere, Kıbrıs, Dubai, Tayvan ve Amerika’daki operasyonlarıyla global bir marka haline geldi.

Türkiye’den dünyaya açılan teknoloji hikâyesi

2000 yılında bilgisayar parçaları tedarikçisi olarak kurulan Monster, 2005 yılında yüksek performanslı oyuncu bilgisayarlarına odaklanarak pazara güçlü bir giriş yaptı. Bugün Abra, Tulpar ve Semruk modelleriyle oyunculara; Markut ve Huma serileriyle profesyonellere hitap eden geniş ürün gamıyla öne çıkıyor.

Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları, monitörleri, çevre birimleri ve oyuncu aksesuarlarıyla tanınan Monster, masaüstü bilgisayarlarıyla da kullanıcıların karşısına çıkıyor. Monster, masaüstü oyun bilgisayarlarının tüm bileşenlerini tek bir çatı altında güvence altına alan tam sistem garantisi sunarak sektörde fark yaratıyor. Kullanıcılar, bu bütünleşik garanti sayesinde gönül rahatlığıyla oyun deneyimlerini yaşayabiliyor.

Monster, sektörde bir ilke daha imza atıyor: 4 yıl garanti. Ürünlerini seri numarasıyla kaydeden tüm dizüstü ve masaüstü kullanıcıları, 2 yıl standart garantiye ek +2 yıl uzatılmış garantiyle toplam 4 yıl boyunca Monster güvencesinden yararlanıyor. Ayrıca bilgisayarların uzun süre yüksek performansla çalışmasını sağlamak için ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti sunuluyor. Yılda iki kez gerçekleştirilen kapsamlı bakımlar kapsamında termal macun yenileme, fan ve kasa içi temizlik gibi tüm detaylarla cihazlar ilk günkü performansını koruyor. Kullanıcılar yalnızca bilgisayarlarının keyfini çıkarıyor; gerisini Monster hallediyor.

Türkiye’den dünyaya uzanan yüksek performans

Monster Bilgisayar, çeyrek asırlık yolculuğunda yalnızca Türkiye’de değil, global pazarda da güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı. Son 5 yıldır Türkiye’de üst üste oyun bilgisayarı pazar lideri olan Monster, Almanya ve diğer global pazarlarda da büyümesini sürdürerek sektördeki gücünü pekiştirdi. Çevre birimleri kategorisinde sağladığı artışla dikkat çeken Monster, yenilikçi ürün gamıyla kullanıcıların oyun ve çalışma deneyimini daha da ileri taşıyor.

Berlin Alexanderplatz’ta açılan deneyim mağazası, kısa sürede Avrupa’daki oyunseverlerin uğrak noktası haline gelirken, düzenlenen e-spor etkinlikleri ve içerik üreticileriyle yapılan iş birlikleri Monster’ın sadece teknoloji değil, aynı zamanda kültür üreten bir marka olduğunu gösteriyor. Birleşik Krallık’ta artan talep, Dubai’den Körfez ülkelerine açılan stratejik adımlar ve Kuzey Kıbrıs’ta sunulan eşsiz satış sonrası hizmetler, markanın globalde kullanıcı odaklı yaklaşımını yansıtan önemli kilometre taşlarını oluşturuyor.

Bugün, Monster’ın hedefi sadece bilgisayar üretmek değil; aynı zamanda dünya genelinde bir ekosistem inşa etmek. 2024 yılında Amerika’da açtığı ofisinde yalnızca Ar-Ge faaliyetlerine odaklanan şirket, global büyüme vizyonunu bu stratejik adımla güçlendirdi. Monster, yatırımlarını Ar-Ge, inovasyon ve müşteri deneyimi ekseninde şekillendirerek sürdürülebilir büyüme vizyonunu daha da ileri taşımayı amaçlıyor. Global ölçekteki başarısının bir göstergesi olarak Monster, tasarım alanında dünyanın en saygın ödüllerinden biri kabul edilen IF Design Award’u da kazanarak sektördeki iddiasını perçinledi. Türkiye’den doğan bir teknoloji markasının globaldeki bu yükselişi, Monster’ın hayal gücü, azmi ve kullanıcılarına verdiği değerin en somut kanıtı olarak öne çıkıyor.

Türkiye’den küresel arenaya uzanan yolculuk

Monster Bilgisayar’ın en büyük gücünün kullanıcı odaklı yaklaşım olduğunu belirten Kurucu Ortağı Meryem Yılmaz, “25 yıl önce başladığımız bu yolculukta en büyük gücümüz, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını ve önceliklerini merkeze alan yaklaşımımız oldu. Türkiye’den doğan bir marka olarak, global arenada söz sahibi olmanın gururunu yaşıyoruz. Yalnızca ürün geliştirme süreçlerinde değil; satış sonrası hizmetlerde de markamızın gücünü kullanıcılarımıza yansıtıyoruz. Türkiye’de başlatılan ömür boyu bakım hizmeti uygulaması, kısa sürede global pazarlarda da fark yaratan bir hizmet anlayışı haline geldi. Bu vizyon sayesinde Monster, kullanıcılarıyla uzun soluklu bir bağ kurarak güven ve sadakat inşa etmeyi başardı.” dedi.

Monster’ın 25 yılda yalnızca teknoloji üretmediğini aynı zamanda oyun ekosistemini uçtan uca desteklediğini ifade eden Kurucu Ortağı İlhan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yeni nesil çözümler sunan bir marka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek yıllarda da inovasyona ve kullanıcı deneyimine yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Bugün yalnızca donanım geliştiren bir marka değil, aynı zamanda oyuncular ve profesyoneller için bütünsel bir deneyim sağlayan bir ekosistem oluşturuyoruz. E-spor takımlarından içerik üreticilerine, yazılım çözümlerinden oyun stüdyolarımıza kadar uzanan bu yapı, bizi sektörün geleceğini şekillendiren öncü bir marka konumuna taşıyor. Hedefimiz, Türkiye’den dünyaya uzanan bu yolculuğu daha da büyüterek global teknoloji öncülüğü vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek.”

Küresel hedeflerler, kullanıcılarla birlikte şekilleniyor

Markanın büyüme yolculuğunun kullanıcılarla birlikte inşa edildiğine dikkat çeken Monster Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, “25. yılımızı kutlarken, kullanıcılarımızla birlikte büyümenin gururunu yaşıyoruz. Monster olarak amacımız, her geçen gün daha fazla insana dokunan ve onların hayatını kolaylaştıran çözümler sunmak. Önümüzdeki dönemde küresel yatırımlarımızı artırarak markamızı daha da ileri taşıyacağız.” dedi.

Monster Hakkında

Yüksek performanslı masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, çevre birimi ürünleri alanında faaliyet gösteren Monster, ömür boyu ücretsiz bakım ve oynayamadığın oyun olursa koşulsuz iade hizmetleriyle müşteri mutluluğunu ön planda tutup, sektörde fark yaratıyor ve oyunseverler tarafından tercih ediliyor. Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerine devam eden şirket, yurt dışı operasyonlarını İngiltere, ABD, Tayvan ve Dubai ofisi ile Lefkoşa ve Berlin mağazaları üzerinden yürütüyor.











