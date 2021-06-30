Teknoloji Pandemitümkuralları yeniden yazdırıyor
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Pandemi tüm kuralları yeniden yazdırıyor

Dünyayı etkisi altına alan ve bir çok iş kolunu derinden etkileyen koronavirüsten en çok değişim yaşayan sektör şüphesiz Bilişim Teknolojileri grubu oldu. Yapılan araştırmalara göre pandemi sonrası Avrupa'nın en büyük bilişim şirketleri farklı arayışlara ve daha fazla yatırıma yöneldi.

Abdulkadir Önder Yeni Şafak
Pandemi tüm kuralları yeniden yazdırıyor
evden çalışan

Yapılan araştırmaya göre, Avrupa'da bulunan Bilişim teknoloji firmalarının üçte ikisi harcamalarını artırmayı planlıyor. Pandemi nedeniyle iş dünyasında değişen çalışma olanakları, firmaları da farklı arayışlara ve yeni yatırımlar yapmaya teşvik etti. Dynabook Türkiye İş Birimi Yöneticisi Ronald Ravel'da yapılah çalışmalar ve çıkan sonuçlar hakkında bilgi verdi. Ravel yaptığı açıklamada, “Evden çalışan çok sayıda kişiyle birlikte karantina önlemlerinin hafifletilmesine doğru hızla ilerleyen Bilişim Teknolojileri ekipleri, mevcut altyapılarının ve kullanılan teknolojilerin geniş ölçekte güvenli ve engelsiz bir hibrit çalışma ortamı sağlamaya uygun olup olmadığını değerlendirirken teknolojik anlamda bir sıfırlama yapmak durumunda kaldılar. Dynabook'un kısa bir süre önce yürüttüğü bir çalışmaya göre, Avrupa'da bulunan Bilişim Teknolojileri liderlerinin üçte ikisi bu yıl harcamalarını artırmayı planlıyor. Çalışanların üçte ikisinden fazlasının (yüzde 67) pandemi sonrasında ya evden ya da sabit bir konumdan çalışması beklenmiyor.” dedi.

Çalışanların becerilerini artırmaya ihtiyaç duyuluyor

Bütçelerdeki artış, bu bütçenin doğru bir şekilde harcanması sorumluluğunu da artırdığını belirten Ravel, “Uzaktan Bilişim Teknolojileri desteği ve yardımının (yüzde 50), bulut tabanlı çözümlerin (yüzde 50) ve siber güvenlik altyapısının (yüzde 48), bu yeni hibrit çalışma çağında en önemli Bilişim Teknolojileri öncelikleri olarak öne çıktığını ortaya koydu. Bilişim Teknolojileri yöneticilerinin hem merkezi olarak sunulan destek düzeyini artırmaya hem de yüz yüze destek erişiminin önemli ölçüde azaldığı bir zamanda çalışanların becerilerini artırmaya ihtiyaç duyduklarını görmeleri aynı madalyonun iki yüzünü yansıtıyor olabilir” ifadelerini kullandı. Öte yandan Gartner'ın CIO'lar arasında 2021 yılı için gerçekleştirdiği ankete göre, ankete katılanların üçte ikisi (yüzde 67) 2020'de yeni dijital ürün ve hizmetlere olan talebin arttığını ve yüzde 83'ü bu yıl daha da artacağını belirtiyor. Bulut platformları, güvenlik ve uzak araçlar, birkaç yıldır yüksek oranda öne çıkmaya devam ederken, otomasyon, yapay zeka (AI) ve uç bilişim gibi yeni gelişen teknolojiler, işletmelerin dijital dönüşümlerine öncelik vermeleriyle önem kazanmaya başladı. Dynabook'un araştırması da, Bilişim Teknolojileri karar vericilerinin yarısından fazlasının bu teknolojilerle ilgili satın alma kararlarının şu an pandemi öncesine göre çok daha önemli olduğunu düşündüklerini ortaya koydu.

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