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Teknoloji Play Station 5 muadillerine göre çok daha büyük olacak
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Play Station 5 muadillerine göre çok daha büyük olacak

PlayStation 5'in nasıl bir görüntüye sahip olacağı sızdı.Twitter'da bir kullanıcı tarafından boyutu paylaşılan PS5'in en dikkat çeken yanı bir önceki modellere göre çok daha büyük olması. PlayStation 5'in koyulduğu bir yerde kendini göstereceğini gözler önüne seriyor. Görüntülerde bir başka ayrıntı ise PlayStation 5'i yatay pozisyonda tutacak aparat yer alması.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PS5
PS5

Teknoloji devi Sony'nin yakında satışa çıkarmayı planladığı PS5'i oyunseverler heyecanla bekliyor. Sony,

Play Station 5'in bugüne kadar bütün özelliklerini ve detaylarını duyurmuştu.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, önümüzdeki aylarda yeni oyun konsolu PlayStation 5'i oyuncuların hizmetine sunacak. Şirket, bugüne kadar yaptığı açıklamalarda PlayStation 5'in neredeyse tüm detaylarını açıkladı. Bu bağlamda yeni nesil konsola gelecek bazı oyuncuları, konsolun tasarımını ve fiyatını artık resmen biliyoruz. Başka bir detay ise bir Twitter kullanıcısının paylaşımıyla ortaya çıktı.

  • Roberto Serrano isimli bir Twitter kullanıcısı, Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu'nun PlayStation 5'le ilgili yayımladığı verileri paylaştı. Veriler aynı zamanda konsolunboyutunu da ortaya çıkardı. İlk dikkat çeken şey ise ürünün devasa boyutu.

Boyutu dikkat çekti.

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Aparat yenilik olarak dikkat çekiyor

Görüntülerde başka bir ayrıntı ise Play Station 5'in arka tarafının da görünmesi. Konsolun arkasında 2 adet USB Type-A, 1 adet ethernet ve 1 adet de HDMI girişinin olacağı görünüyor.

  • Ayrıca konsolu yatay pozisyonda koyabilmenizi sağlayan bir de aparat mevcut. Bu aparat ile konsol yatay olarak da kullanılabilecek.

Aparatı mevcut

Play Station 5 kaç paradan satışa sunulacak?

PS5'in fiyatı ise beklenenin altında oldu. Ürünün iki farklı versiyonuna iki ayrı fiyatlandırma uygulandı. Sony'nin yaptığı açıklamaya göre disk girişi olan versiyon 499 dolar 499 dolar (yaklaşık 3,800 TL), disk girişi olmayan versiyonunsa 399 dolar (yaklaşık 3,000 TL) olacağı ifade edildi. PlayStation 5'in Türkiye fiyatının ne olacağı ise şu an için açıklanmamış durumda.

PS5'in özellikleri ve fiyatı belli oldu
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