Realme GT 8’in piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

22:2822/10/2025, Çarşamba
Realme GT 8
Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Realme GT 8, resmi olarak tanıtıldı. Realme’nin performans odaklı yeni amiral gemisi katili, dikkat çeken teknik özellikleri ve şık tasarım seçenekleriyle teknoloji pazarında iddialı bir yer edinmeye hazırlanıyor.

Realme, teknoloji tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği yeni amiral gemisi modeli Realme GT 8’in teknik özelliklerini ve renk seçeneklerini resmi olarak duyurdu. Yüksek performanslı işlemcisi, 1.5K çözünürlüklü AMOLED ekranı ve 120Hz yenileme hızı ile kullanıcılarına akıcı bir görsel deneyim sunan Realme GT 8, aynı zamanda 120W süper hızlı şarj desteği sayesinde pil sorununu neredeyse tarihe gömüyor.


Realme GT 8 teknik özellikleri

Realme GT 8, gücünü üst segment bir işlemciden alarak performansta sınırları zorluyor. 1.5K çözünürlüklü AMOLED ekranı ve 120Hz yenileme hızı sayesinde kullanıcılarına son derece akıcı ve net bir görsel deneyim sunuyor. Telefon, özellikle oyun ve video deneyimlerinde yüksek performans vaat ediyor.


Bununla birlikte, Realme GT 8’in en öne çıkan özelliklerinden biri, 120W süper hızlı şarj desteği. Bu sayede cihaz, çok kısa sürede tam şarj olabiliyor ve kullanıcılarına kesintisiz kullanım imkanı tanıyor.


Canlı renk seçenekleri ile fark yaratıyor

Realme GT 8, klasik Siyah ve Beyaz renk seçeneklerinin yanı sıra Cesur Turuncu ve Yarış Mavisi gibi dikkat çekici renk alternatifleriyle geliyor. Bu canlı renkler, cihazın genç ve dinamik kullanıcı kitlesine hitap ettiğinin de önemli bir göstergesi.


Fiyat ve piyasaya çıkış tarihi

Realme GT 8’in, amiral gemisi özelliklerine rağmen uygun fiyatıyla rekabette öne çıkması bekleniyor. Tahmini başlangıç fiyatı yaklaşık 680 dolar olarak açıklandı. Bu fiyat, performans ve tasarımı bir arada arayan kullanıcılar için oldukça cazip görünüyor.

