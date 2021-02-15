Teknoloji Rekabet Kurumundan yeni WhatsApp kararı
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Rekabet Kurumu'ndan yeni WhatsApp kararı

Yeni gizlilik sözleşmesiyle birlikte gündeme oturan WhatsApp için Rekabet Kurumu'nun geçen ay başlattığı soruşturmadan karar çıktı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp
WhatsApp

Rekabet Kurumu, geçen ay başlattığı soruşturma kapsamında yeni bir karar aldı. Böylece, Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu 15 Mayıs'a kadar kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınması gerektiği yönünde karar verdi.

Rekabet Kurumu, incelenen dosyalarla birlikte 4054 sayılı kanunun 9.maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde yargı yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildiğini açıkladı.

Facebook geri atım atmıştı

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini 8 Şubat tarihinde zorunlu olarak kullanıcılara kabul ettirmeye çalışmasıyla birlikte uygulama tepki çığ gibi büyürken, uygulamanın sahibi olan Facebook'un Türkiye yönetiminden bir açıklama geldi. Açıklama şu şekilde:

  • İşletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp’ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Altıntaş KVKK Danışmanlık Kurucusu Kerim Altıntaş açıklama yapmıştı

Rekabet Kurulu'nun WhatsApp'a açtığı soruşturmaya ilişki açıklama yapan MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Altıntaş KVKK Danışmanlık Kurucusu Kerim Altıntaş şunları söyledi:

  • Söz konusu soruşturma nezdinde Kurul, WhatsApp'ın kullanıcılardan elde ettiği kişisel verileri Facebook ile paylaşıp paylaşmadığını denetleyebilecek. Aynı zamanda kullanıcılara veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğuna ilişkin geri bildirimlerde bulunup bulunulmadığına da bakılacaktır. WhatsApp, özel hayatımızı ve mahremiyetimizi korumamıza, özgür irademiz ile yapacağımız seçime saygı duymak yerine sunduğu hizmeti kullanabilmek için kişisel verilerimizin ticarileştirilmesine zorunlu onay getirmektedir."

Rekabet Kurulu WhatsApp'ın kişisel verileri Facebook ile paylaşımını denetleyebilecek
GÜNDEM
Rekabet Kurulu WhatsApp'ın kişisel verileri Facebook ile paylaşımını denetleyebilecek
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