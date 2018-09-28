Rekor kırmak isterken laboratuvarı patlattı

Nisan ayında, bilim insanları dünyanın en güçlü manyetik alanını üretti. Tokyo Üniversitesi’ndeki cihazın patlamasına da bu olay neden oldu. Aslında bu beklenmeyen bir gelişme değildi.

Araştırmacılar deney esnasında cihazın patlayacağını tahmin ediyordu ve bu nedenle gerekli güvenlik önlemlerini alarak manyetik alanın ne kadar güçlü olacağını izlemek istediler.





Bilim insanları, bu rekoru kırabilmek için 'elektromanyetik akış sıkıştırma' (EMFC) tekniğini kullandı. Statik olarak 3.2 gücünde, düşük güç üreten cihazı 3.2 megajullük enerji üreten bir kapasitöre bağlandı. Bu sayede manyetik alan küçücük bir alanda oldukça kısa bir sürede oluştu ve sıkışmış olan bu manyetik alan çok fazla dayanmadı ve cihazın patlamasına sebep olacak olan bir şok dalgası oluşturdu.

TEKNOLOJİ Tiangong-2 adındaki uzay istasyonu da dünyaya düşecek