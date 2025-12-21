Samsung, mobil işlemci yarışında kritik bir eşiği geçerek dünyanın ilk 2 nanometre üretim sürecine sahip akıllı telefon yongası Exynos 2600’ü resmen tanıttı. 2nm GAA teknolojisiyle geliştirilen yeni işlemci; performans, yapay zeka, grafik gücü ve ısı yönetimi alanlarında önemli iyileştirmeler vadediyor. Exynos serisinin uzun süredir eleştirilen ısınma ve stabilite sorunlarına odaklanan Samsung, Exynos 2600 ile amiral gemisi segmentinde yeniden iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.





2nm GAA ile yeni bir eşik

Aylar süren sızıntıların ardından tanıtılan Exynos 2600, akıllı telefon dünyasında 2 nanometre üretim sürecine sahip ilk işlemci unvanını aldı. Samsung Foundry tarafından geliştirilen 2nm Gate-All-Around (GAA) teknolojisi, özellikle güç verimliliği ve ısı yönetimi tarafında ciddi kazanımlar vadediyor. Samsung’a göre bu mimari, uzun süreli yüksek performansın önünü açıyor.





Isınma eleştirilerine odaklı çözüm

Yeni yonganın dikkat çeken başlıklarından biri Heat Path Block (HPB) adı verilen ısı transfer teknolojisi. Yüksek ısı iletkenliğine sahip High-k EMC malzeme kullanan bu yapı sayesinde, Exynos 2600’ün yoğun yük altında dahi performansını daha uzun süre koruyabildiği belirtiliyor. Önceki Exynos nesillerinde sıkça gündeme gelen ısınmaya bağlı performans düşüşünün bu mimariyle azaltılması hedefleniyor.





CPU: 10 çekirdekli yeni mimari

Exynos 2600, Arm v9.3 tabanlı 10 çekirdekli bir CPU yapısıyla geliyor:

1× C1 Ultra (3.8 GHz)

3× C1 Pro (3.25 GHz)

6× C1 Pro (2.75 GHz)

Dikkat çeken nokta, düşük güç çekirdeklerinin tamamen kaldırılması. Samsung, bu tercihin Exynos 2500’e kıyasla toplam CPU performansında %39 artış sağladığını vurguluyor.





Grafik gücü ve oyun performansı

Grafik tarafında Xclipse 960 GPU yer alıyor. Önceki nesle göre:

İki kat hesaplama gücü

Oyunlarda %50 daha iyi ışın izleme performansı

Ayrıca Exynos Neural Super Sampling (ENSS) ile yapay zeka destekli kare üretimi ve görüntü yükseltme sağlanıyor. Bu sayede yüksek kare hızları daha düşük güç tüketimiyle mümkün hale geliyor.





Yapay zeka ve güvenlik

Exynos 2600’ün entegre NPU’su, donanım destekli hibrit Post-Quantum Cryptography (PQC) ve sanallaştırma güvenliği sunan ilk mobil NPU olma iddiasını taşıyor. Samsung, önceki amiral gemisi Exynos’a kıyasla %113 daha yüksek yapay zeka performansı elde edildiğini açıklıyor. Bu artış, daha büyük ve karmaşık AI modellerinin doğrudan cihaz üzerinde çalıştırılmasını mümkün kılıyor.





Kamera ve video yetenekleri

Yeni ISP tarafında da önemli yenilikler var:

320 MP’ye kadar kamera desteği

108 MP sıfır deklanşör gecikmesi

8K 30 fps ve 4K 120 fps HDR video

APV kodek desteği

Yapay zeka tabanlı Visual Perception System (VPS), göz kırpma gibi detayları gerçek zamanlı algılayarak görüntüyü optimize ediyor. Deep Learning Video Noise Reduction (DVNR) ise düşük ışıkta video gürültüsünü azaltıyor. Samsung, yeni ISP’nin Exynos 2500’e göre %50 daha az güç tükettiğini özellikle belirtiyor.





Bellek, ekran ve bağlantı

Exynos 2600; LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama desteği sunuyor.

4K 120 Hz ekran desteği

HDR10+ video ve HDR oyun özellikleri

Ancak mevcut bilgiler, yongada entegre 5G modem, Wi-Fi ve Bluetooth biriminin yer almadığını gösteriyor.





Hangi telefonlarda kullanılacak?