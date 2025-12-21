Samsung, 2nm GAA üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2600’ü resmen duyurdu. Yeni nesil yonga; daha yüksek performans, gelişmiş yapay zeka yetenekleri, güçlü grafik mimarisi ve uzun süreli stabil kullanım iddiasıyla öne çıkıyor.
Samsung, mobil işlemci yarışında kritik bir eşiği geçerek dünyanın ilk 2 nanometre üretim sürecine sahip akıllı telefon yongası Exynos 2600’ü resmen tanıttı. 2nm GAA teknolojisiyle geliştirilen yeni işlemci; performans, yapay zeka, grafik gücü ve ısı yönetimi alanlarında önemli iyileştirmeler vadediyor. Exynos serisinin uzun süredir eleştirilen ısınma ve stabilite sorunlarına odaklanan Samsung, Exynos 2600 ile amiral gemisi segmentinde yeniden iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor.
2nm GAA ile yeni bir eşik
Aylar süren sızıntıların ardından tanıtılan Exynos 2600, akıllı telefon dünyasında 2 nanometre üretim sürecine sahip ilk işlemci unvanını aldı. Samsung Foundry tarafından geliştirilen 2nm Gate-All-Around (GAA) teknolojisi, özellikle güç verimliliği ve ısı yönetimi tarafında ciddi kazanımlar vadediyor. Samsung’a göre bu mimari, uzun süreli yüksek performansın önünü açıyor.
Isınma eleştirilerine odaklı çözüm
Yeni yonganın dikkat çeken başlıklarından biri Heat Path Block (HPB) adı verilen ısı transfer teknolojisi. Yüksek ısı iletkenliğine sahip High-k EMC malzeme kullanan bu yapı sayesinde, Exynos 2600’ün yoğun yük altında dahi performansını daha uzun süre koruyabildiği belirtiliyor. Önceki Exynos nesillerinde sıkça gündeme gelen ısınmaya bağlı performans düşüşünün bu mimariyle azaltılması hedefleniyor.
CPU: 10 çekirdekli yeni mimari
Exynos 2600, Arm v9.3 tabanlı 10 çekirdekli bir CPU yapısıyla geliyor:
1× C1 Ultra (3.8 GHz)
3× C1 Pro (3.25 GHz)
6× C1 Pro (2.75 GHz)
Dikkat çeken nokta, düşük güç çekirdeklerinin tamamen kaldırılması. Samsung, bu tercihin Exynos 2500’e kıyasla toplam CPU performansında %39 artış sağladığını vurguluyor.
Grafik gücü ve oyun performansı
Grafik tarafında Xclipse 960 GPU yer alıyor. Önceki nesle göre:
İki kat hesaplama gücü
Oyunlarda %50 daha iyi ışın izleme performansı
Ayrıca Exynos Neural Super Sampling (ENSS) ile yapay zeka destekli kare üretimi ve görüntü yükseltme sağlanıyor. Bu sayede yüksek kare hızları daha düşük güç tüketimiyle mümkün hale geliyor.
Yapay zeka ve güvenlik
Exynos 2600’ün entegre NPU’su, donanım destekli hibrit Post-Quantum Cryptography (PQC) ve sanallaştırma güvenliği sunan ilk mobil NPU olma iddiasını taşıyor. Samsung, önceki amiral gemisi Exynos’a kıyasla %113 daha yüksek yapay zeka performansı elde edildiğini açıklıyor. Bu artış, daha büyük ve karmaşık AI modellerinin doğrudan cihaz üzerinde çalıştırılmasını mümkün kılıyor.
Kamera ve video yetenekleri
Yeni ISP tarafında da önemli yenilikler var:
320 MP’ye kadar kamera desteği
108 MP sıfır deklanşör gecikmesi
8K 30 fps ve 4K 120 fps HDR video
APV kodek desteği
Yapay zeka tabanlı Visual Perception System (VPS), göz kırpma gibi detayları gerçek zamanlı algılayarak görüntüyü optimize ediyor. Deep Learning Video Noise Reduction (DVNR) ise düşük ışıkta video gürültüsünü azaltıyor. Samsung, yeni ISP’nin Exynos 2500’e göre %50 daha az güç tükettiğini özellikle belirtiyor.
Bellek, ekran ve bağlantı
Exynos 2600; LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama desteği sunuyor.
4K 120 Hz ekran desteği
HDR10+ video ve HDR oyun özellikleri
Ancak mevcut bilgiler, yongada entegre 5G modem, Wi-Fi ve Bluetooth biriminin yer almadığını gösteriyor.
Hangi telefonlarda kullanılacak?
Samsung, Exynos 2600’ün seri üretime geçtiğini doğruladı. Resmi bir model açıklaması yapılmasa da işlemcinin, 2026 başında tanıtılması beklenen Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus modellerinde kullanılması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.