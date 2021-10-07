Teknoloji Samsung Galaxy Note 8 için güncelleme desteği kesildi
İNTERNET

Samsung Galaxy Note 8 için güncelleme desteği kesildi

Samsung, geçtiğimiz aylarda 2019 ve sonrası çıkan cihazlar için 4 yıl güncelleme desteği sunacağını açıklamıştı. Fakat bu kapsamda eski cihazlara olan destek de bir bir sonlanıyor. Son olarak Galaxy Note 8 için artık yeni bir güncelleme çıkmayacağı doğrulandı.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung Galaxy Note 8 için güncelleme desteği kesildi
Teknoloji

Samsung, Şubat sonunda yaptığı açıklamayla 130 farklı cihaz için 4 yıllık güncelleme taahhüt etmişti. Bu karar, 2019 ve sonrasında çıkan akıllı telefonları kapsıyordu. Böylece Galaxy S ve Galaxy Note serisine ek olarak Galaxy A, Galaxy M, Galaxy Tab ve Galaxy XCovert serisi de dahil olmak üzere farklı bir dizi ürün için güncelleme desteği geldi.

Samsung Galaxy Note 8 için artık güvenlik dahil hiçbir güncelleme yayınlanmayacağı duyuruldu.
Samsung Galaxy Note 8 için artık güvenlik dahil hiçbir güncelleme yayınlanmayacağı duyuruldu.

Fakat eski cihazlar konusunda aynı durum geçerli değil. Bundan 4 yıl önce çıkan Galaxy Note 8 için güncelleme devri sona erdi. Cihazın güncelleme karnesine bakıldığında sadece büyük iki güncelleme aldığı görülüyor. Tabii bunlara bir de ek güvenlik güncellemelerini eklemek gerekiyor.

Yani aslına bakılırsa Galaxy Note 8 kullanıcılarının artık yeni cihazlara yönelmesinde yarar var. Zira bu noktada güvenlik dahil herhangi bir güncelleme paketi yayınlanmayacağı için cihazlar siber saldırılar ya da benzer veri sızıntılarından fazlasıyla etkilenebiliyor.

Samsung 130 farklı cihaz için 4 yıllık güncelleme taahhüt ediyor
TEKNOLOJİ
Samsung 130 farklı cihaz için 4 yıllık güncelleme taahhüt ediyor
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