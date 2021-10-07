Samsung Galaxy Note 8 için güncelleme desteği kesildi

Samsung, Şubat sonunda yaptığı açıklamayla 130 farklı cihaz için 4 yıllık güncelleme taahhüt etmişti. Bu karar, 2019 ve sonrasında çıkan akıllı telefonları kapsıyordu. Böylece Galaxy S ve Galaxy Note serisine ek olarak Galaxy A, Galaxy M, Galaxy Tab ve Galaxy XCovert serisi de dahil olmak üzere farklı bir dizi ürün için güncelleme desteği geldi.
Fakat eski cihazlar konusunda aynı durum geçerli değil. Bundan 4 yıl önce çıkan Galaxy Note 8 için güncelleme devri sona erdi. Cihazın güncelleme karnesine bakıldığında sadece büyük iki güncelleme aldığı görülüyor. Tabii bunlara bir de ek güvenlik güncellemelerini eklemek gerekiyor.
Yani aslına bakılırsa Galaxy Note 8 kullanıcılarının artık yeni cihazlara yönelmesinde yarar var. Zira bu noktada güvenlik dahil herhangi bir güncelleme paketi yayınlanmayacağı için cihazlar siber saldırılar ya da benzer veri sızıntılarından fazlasıyla etkilenebiliyor.