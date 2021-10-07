Samsung Galaxy Note 8 için güncelleme desteği kesildi

Samsung, Şubat sonunda yaptığı açıklamayla 130 farklı cihaz için 4 yıllık güncelleme taahhüt etmişti. Bu karar, 2019 ve sonrasında çıkan akıllı telefonları kapsıyordu. Böylece Galaxy S ve Galaxy Note serisine ek olarak Galaxy A, Galaxy M, Galaxy Tab ve Galaxy XCovert serisi de dahil olmak üzere farklı bir dizi ürün için güncelleme desteği geldi.

Samsung Galaxy Note 8 için artık güvenlik dahil hiçbir güncelleme yayınlanmayacağı duyuruldu.

Fakat eski cihazlar konusunda aynı durum geçerli değil. Bundan 4 yıl önce çıkan Galaxy Note 8 için güncelleme devri sona erdi. Cihazın güncelleme karnesine bakıldığında sadece büyük iki güncelleme aldığı görülüyor. Tabii bunlara bir de ek güvenlik güncellemelerini eklemek gerekiyor.

REKLAM

Yani aslına bakılırsa Galaxy Note 8 kullanıcılarının artık yeni cihazlara yönelmesinde yarar var. Zira bu noktada güvenlik dahil herhangi bir güncelleme paketi yayınlanmayacağı için cihazlar siber saldırılar ya da benzer veri sızıntılarından fazlasıyla etkilenebiliyor.