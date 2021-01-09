Teknoloji Samsung Galaxy S21 ailesinin tahmini fiyatları belli oldu
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Samsung Galaxy S21 ailesinin tahmini fiyatları belli oldu

Samsung, 14 Ocak'ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğiyle yeni nesil Galaxy S21 ailesini tanıtacak. Ancak şimdiden ürün ailesiyle ilgili birçok detay ortaya çıkmış durumda. Hatta tahmini fiyatlar bile belli oldu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21

Gelecek hafta Unpacked etkinliği kapsamında yeni nesil Galaxy S21 ailesini duyuracak olan Samsung; telefonlarda yüksek performans ve gelişmiş kamera özelliklerini ön plana çıkarmayı planlıyor.

Elbette her üründe olduğu gibi en çok merak edilen detayların başında ise fiyat listesi geliyor. Galaxy S21ailesi daha tanıtılmadan bu kez de fiyatıyla yeniden gündeme geldi.

Bu arada, Samsung Galaxy S21'in kutu içeriğinde kulaklık ve şarj aleti olmayacağı kesin.

Fiyatlar 849 euro seviyesinden başlıyor

Şirkete yakınlığıyla bilinen kaynaklar, Galaxy S21 ailesindeki en alt modelin 849 euro fiyat etiketine sahip olacağını bildiriyor. Ayrıca daha büyük ekranlı Plus modelinde de fiyatların 1079 euro seviyesinden başlayacağı tahmin ediliyor. Buna ek olarak bir de Ultra modeli var. Tahminlere göre Galaxy S21 Ultra'nın fiyatı ise 1279 euro civarında olacak.

Tüm bunlara ek olarak Galaxy S21 ailesinin en pahalı modeli ise 512 GB depolama alanı sunan Galaxy S21 Ultra. Bu modelde fiyat 1469 euro seviyesinde. Ek aksesuarları da tercih edenler için fiyatlar daha da üst seviyelere çıkacak elbette.

Şu anda fiyatlar kesin değil. Yani Samsungcephesinden gelen bir doğrulama yok. Fakat yine de kaynağın sağlam olduğu biliniyor.

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