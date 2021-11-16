Samsung Galaxy S21 serisi için Android 12 yayınlandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S21 ailesi için Android 12 güncellemesini dağıtmaya başladı. Böylece dünya genelinde Galaxy S21 serisinden herhangi bir modele sahip olan kullanıcılar Android 12 ile birlikte One UI 4.0'dan yararlanmaya başlayabiliyor.

Her ne kadar şimdilik Galaxy S21 ailesi için yayınlanmış olsa da güncellemenin önümüzdeki dönemlerde Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 modelleri için yayınlanacağı söyleniyor.

Android 12 neler getiriyor?

Android 12, bir önceki mobil işletim sistemine göre epey farklı yenilikler içeriyor. Bunları hem görünüm ve tasarım anlamında hem de özellik anlamında kategorize etmek gerekiyor. Zira önemli oldukça fazla gelişme var. Güncellenen gizlilik panosu, tek elle kullanım modu, yenilenen bildirim çubuğu ve performans geliştirmelerini bunlara örnek gösterebilmek mümkün.

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One UI 4 neler getiriyor?

One UI tarafında da önemli geliştirmeler mevcut. Gizlilik odaklı özelliklerden biri kontrol paneli. Bu sistem uygulamaların telefondan ne sıklıkla hassas bilgiler istendiğini takip ediyor. Ayrıca ek olarak bir dizi klavye ayarı ve emojiçıkartmaları da buna dahil.