Teknoloji Samsung Galaxy S21 serisi için Android 12 yayınlandı
MOBİL

Samsung Galaxy S21 serisi için Android 12 yayınlandı

Samsung, Galaxy S21 serisindeki tüm modeller için Android 12 mobil işletim sistemini yayınladı. Kademeli olarak dağıtıma çıkarılan bu sürüm yakın zamanda herkese açılacak. Ayrıca kısa sürede Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 ailesi de başta olmak üzere birçok farklı modelin Galaxy S20 desteği kazanacağı biliniyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung Galaxy S21 serisi için Android 12 yayınlandı
Samsung Galaxy S21

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S21 ailesi için Android 12 güncellemesini dağıtmaya başladı. Böylece dünya genelinde Galaxy S21 serisinden herhangi bir modele sahip olan kullanıcılar Android 12 ile birlikte One UI 4.0'dan yararlanmaya başlayabiliyor.

Her ne kadar şimdilik Galaxy S21 ailesi için yayınlanmış olsa da güncellemenin önümüzdeki dönemlerde Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 modelleri için yayınlanacağı söyleniyor.

Android 12 neler getiriyor?

Android 12, bir önceki mobil işletim sistemine göre epey farklı yenilikler içeriyor. Bunları hem görünüm ve tasarım anlamında hem de özellik anlamında kategorize etmek gerekiyor. Zira önemli oldukça fazla gelişme var. Güncellenen gizlilik panosu, tek elle kullanım modu, yenilenen bildirim çubuğu ve performans geliştirmelerini bunlara örnek gösterebilmek mümkün.

One UI 4 neler getiriyor?

One UI tarafında da önemli geliştirmeler mevcut. Gizlilik odaklı özelliklerden biri kontrol paneli. Bu sistem uygulamaların telefondan ne sıklıkla hassas bilgiler istendiğini takip ediyor. Ayrıca ek olarak bir dizi klavye ayarı ve emojiçıkartmaları da buna dahil.

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