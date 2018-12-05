Teknoloji Samsung QLED TV 2018in en iyi 50 buluşu arasında
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Samsung QLED TV 2018’in en iyi 50 buluşu arasında

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yenilikçi özelliklere sahip olan QLED TV'si bu yılın en iyi buluşları arasında yer aldı. 4K çözünürlüğe sahip olan QLED TV serisi şeffaf camıyla ekranın arkasını gösterebiliyor.

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Samsung QLED TV
Samsung QLED TV

Samsung’un üstün görüntü teknolojisine ve yenilikçi özelliklere sahip QLED TV’leri, TIME Dergisi'nin açıkladığı 2018’in en iyi 50 buluşu arasında yer almayı başardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung’un bu yıl piyasaya sürdüğü 4K çözünürlüğe sahip QLED TV serisi, Ambiyans Modu özelliği ve gerekli tüm bağlantıları TV’den ayrı bir kutuya taşıyan tasarımı sayesinde TIME Dergisi'nin geleneksel olarak her yıl açıkladığı yılın en iyi 50 buluşu listesine girdi.

Siyah ekrana son

Televizyon kapalıyken görmeye alıştığımız siyah ekranı ortadan kaldıran Ambiyans Modu ile benzersiz bir yenilikçi özellik sunan 2018 model Samsung QLED TV’ler, monte edildikleri duvarın desenini ekrana yansıtarak şeffaf bir görünüm elde edilmesini sağlıyor.

İsteyen kullanıcılar TV kapalıyken seçtikleri fotoğrafların ya da sanat eserlerinin ekranda görüntülenmesini de tercih edebiliyor. Aynı şekilde tarih ve saat gibi bazı bilgiler de TV kapalıyken hareketli bir arka plan üzerinde ekranda gösterilebiliyor.

Bulunduğu ortamın dekoru ile uyum sağlayan Samsung QLED TV’lere Bluetooth üzerinden cep telefonunuzu bağlayarak salonda ya da oturma odasında bir arka plan müziği çalması da sağlanabiliyor.

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