Samsung'un yeni nesil Galaxy Watch'ları Tizen yerine tamamen Android kullanabilir

Mobil cihazlara yönelik söylentileriyle bilinen SamMobile, yakında Samsung'un giyilebilir ürünlerindeki yazılım tarafında köklü bir değişiklik yapacağını duyurdu. Bir süredir SM-R86x ve SM-R87x model numaralı akıllı saatler üzerinde çalışan Güney Koreli şirketin artık tamamen Android'e yöneleceği konuşuluyor.

Tamamen Android'e odaklanabilir

Buradaki asıl önemli nokta aslında model isimlerinde de ortaya çıkıyor. Şu ana kadar sunulan Galaxy Watch'larda SM-R8 ve uzantılı isimler kullanılırken şu anda ise SM-R86x ve SM-R87x gibi adlandırmalar yapılıyor. Bu da aslında yeni akıllı saatlerin farklı bir ailede yer alacağı konusundaki söylentileri artırıyor.

Dolayısıyla giyilebilir ürünlerin yazılım tarafında bir değişiklik bekleniyor. Bu noktada şirketin Tizen yerine artık tamamen Android'e yöneleceği söyleniyor. Kararın alınmasının nedeni Tizen tarafında geniş bir uygulama yelpazesinin sunulmuyor olması.

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