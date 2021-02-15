Teknoloji Siber saldırganların geliştirdiği Telegram botu Facebook kişisel verilerini ele geçiriyor
İNTERNET

Siber saldırganların geliştirdiği Telegram botu Facebook kişisel verilerini ele geçiriyor

Yeni geliştirilen bir Telegram botu, e-posta ve telefon numaraları da dahil olmak üzere profildeki birçok farklı Facebook verisini ele geçirerek satışa çıkarıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Facebook
Facebook

Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal ağlar skandal haberlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Veri sızıntıları nedeniyle sıkça eleştirilen bu şirketler, reklam modelini zenginleştirmek için kullanıcıların gizliliğini hiçe saymaya devam ediyorlar.

Bugün gelinen noktada ise geliştirilen bir Telegram botu toplamda 500 milyon kişinin gizli bilgileri suç forumlarında satışa çıkarılmış durumda. Hatta elde edilen bilgilere göre kullanıcı verileri son 2 yıldır depolanıyor ve saklanıyor.

Ele geçirilen Facebook verileri farklı platformlarda satılıyor.

Hangi verileri içeriyor?

Satışa çıkarılan veriler arasında ilk sırada e-posta adresleri ve telefon numaraları geliyor. Yani aslına bakılırsa profil ismiyle birlikte telefon numarasının paylaşılması aslında siber saldırganların işlerini kolaylaştırıyor. Ayrıca yine profildeki bazı bilgilerin de benzer yöntemle satıldığı belirtiliyor.

Facebook, konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada sızan veri tabanı içinde Facebook kimliklerinin yer almadığını belirtiyor. Ancak benzer durumlar geçtiğimiz dönemlerde sıkça yaşandığından dolayı bu süreçte kullanıcıların dikkatli olmasında yarar var.

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