Sony, Temmuz 2025 PlayStation Plus oyunlarını duyurdu: PS Plus 15. yılını kutluyor

PlayStation Plus, 29 Haziran 2010 tarihinde hizmete girmişti. Sony Interactive Entertainment'ın Küresel Hizmetler, Küresel Satış ve İş Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Maguire, PlayStation Blog üzerinden yayınladığı mesajında, PlayStation topluluğuna yıllar boyunca verdikleri destek için teşekkür etti.

“Sony Interactive Entertainment ekibi olarak, bugüne kadar bize destek veren tüm hayranlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz,” diyen Maguire, yaz aylarında düzenlenecek çeşitli kutlama etkinliklerine de oyuncuları davet etti.