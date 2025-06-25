Sony, Temmuz 2025 PlayStation Plus oyunlarını duyurdu: PS Plus 15. yılını kutluyor

Sony, PlayStation Plus’ın 15. yıl dönümünü kutladığı Temmuz 2025 için ücretsiz aylık oyun listesini açıkladı. Bu özel dönemde oyunculara üç dikkat çekici yapım sunuluyor.
PlayStation Plus, 29 Haziran 2010 tarihinde hizmete girmişti. Sony Interactive Entertainment'ın Küresel Hizmetler, Küresel Satış ve İş Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Maguire, PlayStation Blog üzerinden yayınladığı mesajında, PlayStation topluluğuna yıllar boyunca verdikleri destek için teşekkür etti.
“Sony Interactive Entertainment ekibi olarak, bugüne kadar bize destek veren tüm hayranlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz,” diyen Maguire, yaz aylarında düzenlenecek çeşitli kutlama etkinliklerine de oyuncuları davet etti.
Temmuz 2025’te PS Plus’ta neler var?
1 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında PlayStation Plus üyelerine sunulacak Temmuz ayı oyunları arasında büyük yapımlar öne çıkıyor:
Diablo IV (PS5, PS4)
The King of Fighters XV (PS5, PS4)
Jusant (PS5)
Özellikle The King of Fighters XV, PS Plus kapsamında sunulan sürümüne özel bir içerikle geliyor: Oyuncular, Leona karakterini klasik KoF '96 görünümüne dönüştüren "Klasik Leona" DLC kostümüne ücretsiz erişebilecek.