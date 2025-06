Sony, Temmuz 2025 PlayStation Plus oyunlarını duyurdu: PS Plus 15. yılını kutluyor

PlayStation Plus, 29 Haziran 2010 tarihinde hizmete girmişti. Sony Interactive Entertainment'ın Küresel Hizmetler, Küresel Satış ve İş Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Maguire, PlayStation Blog üzerinden yayınladığı mesajında, PlayStation topluluğuna yıllar boyunca verdikleri destek için teşekkür etti.

1 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında PlayStation Plus üyelerine sunulacak Temmuz ayı oyunları arasında büyük yapımlar öne çıkıyor:

The King of Fighters XV (PS5, PS4)

Özellikle The King of Fighters XV, PS Plus kapsamında sunulan sürümüne özel bir içerikle geliyor: Oyuncular, Leona karakterini klasik KoF '96 görünümüne dönüştüren "Klasik Leona" DLC kostümüne ücretsiz erişebilecek.