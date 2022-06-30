Teknoloji Sosyal Medya Gününde Yaaydan yepyeni bir özellik Dünyada bir ilk olarak paylaşımlar NFTye dönüşüyor
SOSYAL MEDYA

Sosyal Medya Günü’nde Yaay’dan yepyeni bir özellik: Dünyada bir ilk olarak paylaşımlar NFT’ye dönüşüyor

Sosyal medya platformu Yaay bir ilke imza atarak, kullanıcılarına ‘NFT’ (Nitelikli Fikri Tapu) üretme imkânı tanıyan bir yenilik sunuyor. Uygulamaya eklenen ‘NFT Studio’ özelliği ile kullanıcıların paylaşımları platform üzerinden doğrudan NFT’ye dönüştürülebilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sosyal Medya Günü’nde Yaay’dan yepyeni bir özellik: Dünyada bir ilk olarak paylaşımlar NFT’ye dönüşüyor
​Sosyal Medya Günü’nde Yaay’dan yepyeni bir özellik.

Türk Telekom Ventures çatısı altındaki yatırımlardan AppYap tarafından hayata geçirilen yerli sosyal medya platformu Yaay, geliştirilen özellikleriyle kullanıcılarına farklı deneyimler sunmaya devam ediyor.

Sosyal Medya Günü’nde yapılan açıklamada, Yaay’ın, başta sanat ve finans dünyası olmak üzere birçok alanda kullanıcıların hayatında yer edinen dijital yeniliklerden ‘NFT’ (Nitelikli Fikri Tapu) teknolojisini, platform üzerine taşıdığı duyuruldu.

YAAY’DA BİR İLK: NFT OLUŞTURMA ÖZELLİĞİ

Yaay, ‘NFT Studio’ özelliği ile dünyada kullanıcılarının ‘NFT’ üretebildiği ilk sosyal medya platformu oldu. Yaay’da kullanıcılar, paylaşımlarını platform üzerinden doğrudan NFT’ye dönüştürebilecek. Bu sayede ürettikleri içerikleri ‘eşsizleştirdikleri’ gibi tüm dünyadaki pazar yerlerinden bu dijital varlıkların satışını yapabilecekler. Bu özellikle, kullanıcıların oluşturduğu NFT’ler silinemezken, tüm veriler satın alacak kişiler tarafından Yaay üzerinden her zaman görüntülenebilecek. Ayrıca Yaay’da oluşturulan NFT’ler sadece bir görsel olarak değil, tüm post bilgileri ve detaylı meta verileriyle benzersiz bir dijital simge olarak varlığını sürdürebilecek.

SOSYAL MEDYA İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN YENİ BİR FIRSAT VE GELİR ALANI

Özellikle sosyal medya içerik üreticilerinin ilgisini çekecek bu yetkinlik, diğer mecralarda olmayan bir fırsat alanı yaratacak. İçerik üreticileri, ‘Yaay NFT Studio’ ile sadece marka iş birlikleri ve reklam gelirleri değil, ürettikleri içeriklerin doğrudan yaratacağı değer ile de gelir elde edebilecekler.

Gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma, bilgilendirme, rozet uygulaması gibi seçenekleriyle birçok farklı özelliği aynı çatı altında buluşturan Yaay kullanıcıları, NFT oluşturma özelliği ile kendi paylaşımlarını değiştirilmesi mümkün olmayan alınıp satılabilen dijital varlıklar haline getirebilecek. Link, anket ve alıntılama olan içerikler dışında kullanıcılar tüm paylaşımlarını NFT’ye dönüştürerek, her geçen gün popülerleşen NFT ve blokzincir teknolojisini Yaay’da deneyimleyecek.

Esrarengiz Höyük

Esrarengiz Höyük

Türkiye'de başka örneği yok: Tüm sırları gün yüzüne çıkaracak.
Telaşlanacak durum yok

'Telaşlanacak durum yok'

Uzmanından 'maymun çiçeği' açıklaması.
Erdoğan konuşuyor

Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar.

​ABD Başkanı Biden: Kongre'den karar çıkacağına inanıyorum.

​Stoltenberg'den Rusya'ya gözdağı.

Altıeylül çiftçinin yanında

Altıeylül çiftçinin yanında

​Başkan Avcı 'Taşın altına elimizi koyuyoruz' diyerek protokolü imzaladı.

​MSB duyurdu: 10 terörist daha etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.