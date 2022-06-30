​Sosyal Medya Günü’nde Yaay’dan yepyeni bir özellik: Dünyada bir ilk olarak paylaşımlar NFT’ye dönüşüyor

Türk Telekom Ventures çatısı altındaki yatırımlardan AppYap tarafından hayata geçirilen yerli sosyal medya platformu Yaay, geliştirilen özellikleriyle kullanıcılarına farklı deneyimler sunmaya devam ediyor.

Sosyal Medya Günü’nde yapılan açıklamada, Yaay’ın, başta sanat ve finans dünyası olmak üzere birçok alanda kullanıcıların hayatında yer edinen dijital yeniliklerden ‘NFT’ (Nitelikli Fikri Tapu) teknolojisini, platform üzerine taşıdığı duyuruldu.

YAAY’DA BİR İLK: NFT OLUŞTURMA ÖZELLİĞİ

Yaay, ‘NFT Studio’ özelliği ile dünyada kullanıcılarının ‘NFT’ üretebildiği ilk sosyal medya platformu oldu. Yaay’da kullanıcılar, paylaşımlarını platform üzerinden doğrudan NFT’ye dönüştürebilecek. Bu sayede ürettikleri içerikleri ‘eşsizleştirdikleri’ gibi tüm dünyadaki pazar yerlerinden bu dijital varlıkların satışını yapabilecekler. Bu özellikle, kullanıcıların oluşturduğu NFT’ler silinemezken, tüm veriler satın alacak kişiler tarafından Yaay üzerinden her zaman görüntülenebilecek. Ayrıca Yaay’da oluşturulan NFT’ler sadece bir görsel olarak değil, tüm post bilgileri ve detaylı meta verileriyle benzersiz bir dijital simge olarak varlığını sürdürebilecek.

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SOSYAL MEDYA İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN YENİ BİR FIRSAT VE GELİR ALANI

Özellikle sosyal medya içerik üreticilerinin ilgisini çekecek bu yetkinlik, diğer mecralarda olmayan bir fırsat alanı yaratacak. İçerik üreticileri, ‘Yaay NFT Studio’ ile sadece marka iş birlikleri ve reklam gelirleri değil, ürettikleri içeriklerin doğrudan yaratacağı değer ile de gelir elde edebilecekler.

Gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma, bilgilendirme, rozet uygulaması gibi seçenekleriyle birçok farklı özelliği aynı çatı altında buluşturan Yaay kullanıcıları, NFT oluşturma özelliği ile kendi paylaşımlarını değiştirilmesi mümkün olmayan alınıp satılabilen dijital varlıklar haline getirebilecek. Link, anket ve alıntılama olan içerikler dışında kullanıcılar tüm paylaşımlarını NFT’ye dönüştürerek, her geçen gün popülerleşen NFT ve blokzincir teknolojisini Yaay’da deneyimleyecek.