Teknoloji Söylentiler güçleniyor AirPods 3 gelecek ay tanıtılabilir
İNTERNET

Söylentiler güçleniyor: AirPods 3 gelecek ay tanıtılabilir

Yeni söylentiler, Apple AirPods 3'ün gelecek ay Mac ve MacBook'larla birlikte tanıtılabileceğini gösteriyor. İddiaları kuvvetlendiren en önemli detay ise iş ortaklarının AirPods 3 ile ilgili sevkiyatları tamamlamış olması.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Söylentiler güçleniyor: AirPods 3 gelecek ay tanıtılabilir
AirPods 3

Birkaç gün önce yeni nesil iPhone'ları tanıtan Apple, bir yandan da AirPods 3 konusuna yöneliyor. Son söylentilere göre AirPods'un güncellenen versiyonu çok yakında duyurulabilir.

Normal şartlarda Mac ve MacBook'ların yeni versiyonlarının Ekim'de tanıtılması bekleniyor. Bunlarla birlikte AirPods 3'ün de sahneye çıkması söz konusu.

Söylentilerin yoğunlaşmasındaki asıl sebep, iş ortaklarına verilen sipariş sevkiyatlarının artık tamamlanmış olması. Yani aslında bu da ürünlerin tamamen hazır olduğu anlamına geliyor.

AirPods 3'ün tasarımının AirPods Pro'ya benzemesi bekleniyor.
AirPods 3'ün tasarımının AirPods Pro'ya benzemesi bekleniyor.

AirPods 3'ün tasarımı nasıl olacak?

Apple, her ne kadar ilk ve ikinci nesil AirPods'larda tasarımı değiştirmemiş olsa da Pro takılı modelle birlikte kulak içi yapısına geçti. AirPods 3'te de bu tasarım izlerinin devam edeceği söyleniyor. Yani aslında yeni nesil AirPods da AirPods Pro'ya benzeyecek.

Yeni nesil AirPods'lar MagSafe destekli olabilir
TEKNOLOJİ
Yeni nesil AirPods'lar MagSafe destekli olabilir

Yeni AirPods Pro gelecek sene satışa sunulabilir
TEKNOLOJİ
Yeni AirPods Pro gelecek sene satışa sunulabilir
Abone Ol Google News
Heyecanlandıran keşif

Heyecanlandıran keşif

​"Yerleşik hayat burada başladı"
Evde 10 gün tatilyaptım, bilime inanın

'Evde 10 gün tatil
yaptım, bilime inanın'

​Haluk Levent vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan ​AK Parti Mersin İl Danışma toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

​Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan fahiş fiyat açıklaması.

Gara'da 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Marketlere<br>şok denetim

Marketlere
şok denetim

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası harekete geçildi.
Seri üretim başladı

Seri üretim başladı

​Türk kıyılarının yeni muhafızları olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.