Söylentiler güçleniyor: AirPods 3 gelecek ay tanıtılabilir

Birkaç gün önce yeni nesil iPhone'ları tanıtan Apple, bir yandan da AirPods 3 konusuna yöneliyor. Son söylentilere göre AirPods'un güncellenen versiyonu çok yakında duyurulabilir.

Normal şartlarda Mac ve MacBook'ların yeni versiyonlarının Ekim'de tanıtılması bekleniyor. Bunlarla birlikte AirPods 3'ün de sahneye çıkması söz konusu.

Söylentilerin yoğunlaşmasındaki asıl sebep, iş ortaklarına verilen sipariş sevkiyatlarının artık tamamlanmış olması. Yani aslında bu da ürünlerin tamamen hazır olduğu anlamına geliyor.

AirPods 3'ün tasarımının AirPods Pro'ya benzemesi bekleniyor.

AirPods 3'ün tasarımı nasıl olacak?

Apple, her ne kadar ilk ve ikinci nesil AirPods'larda tasarımı değiştirmemiş olsa da Pro takılı modelle birlikte kulak içi yapısına geçti. AirPods 3'te de bu tasarım izlerinin devam edeceği söyleniyor. Yani aslında yeni nesil AirPods da AirPods Pro'ya benzeyecek.

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