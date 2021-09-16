Teknoloji SpaceXin astronotsuz uzay turu başladı Yolculardan ilk açıklama geldi
İNTERNET

SpaceX'in astronotsuz uzay turu başladı: Yolculardan ilk açıklama geldi

Elon Musk'ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX, tarihi bir adım atarak astronotsuz uzay turunu başlattı. Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılan SpaceX Dragon kapsülü içindeki mürettebat 10 dakikada yörüngeye ulaştı. Proje, bu 4 kişinin üç gün boyunca Dünya etrafında tur atmasını temel alıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
SpaceXin astronotsuz uzay turu başladı: Yolculardan ilk açıklama geldi
SpaceX Falcon 9

Elon Musk'ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX, ilk defa içinde astronot olmayan bir roketi 4 yolcuyla birlikte ateşleyerek Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlattı. Toplamda üç gün sürece olan bu gezinti, Inspiration4 şeklinde geçiyor ve dünyanın etrafında birkaç tur atmayı temel alıyor.

Uzay turizmi aslında son yıllarda epey ilgi gören konulardan biri. Hatta Virgin Galactic ve Blue Origin gibi şirketler de bu konularda özel çalışmalar yapıyor. Her ne kadar SpaceX'e oranla bu şirketlerin uzay turları henüz kısa sürse de ilerleyen zamanlarda uzayda geçirilecek zamanın artması bekleniyor.

Dragon kapsülü içindeki uzay yolcuları böyle görüntülendi.
Dragon kapsülü içindeki uzay yolcuları böyle görüntülendi.

Bu uzay turunun en önemli noktalarından birisi de elbette astronot olmadan turistlerin doğrudan yörüngeye gönderiliyor olması. Turda yer alan en bilinen ve önemli isimlerden biri

Amerikalı girişimci Jared Isaacman. Kendisinin de konuyla alakalı bir açıklaması var:

    Kesinlikle sıfır risk diye bir şeyden söz edilemez. Dünyanın etrafında toplamda 28 bin kilometre yol kat edeceğiz. Bu tür ortamlar doğal olarak belirli riskler içerir.

SpaceX'in 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek roketi fırlatıldı
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SpaceX'in 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek roketi fırlatıldı
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in ilk defa içinde astronot olmayan Esinlenme-4 (Inspiration4) adını verdiği roket, 4 özel yolcusuyla dünyanın çevresini 3 günde gezmek üzere Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

SpaceX'in astronotsuz uzay yolculuğu başladı
TEKNOLOJİ
SpaceX'in astronotsuz uzay yolculuğu başladı
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