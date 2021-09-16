SpaceX'in astronotsuz uzay turu başladı: Yolculardan ilk açıklama geldi

Elon Musk'ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX, ilk defa içinde astronot olmayan bir roketi 4 yolcuyla birlikte ateşleyerek Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlattı. Toplamda üç gün sürece olan bu gezinti, Inspiration4 şeklinde geçiyor ve dünyanın etrafında birkaç tur atmayı temel alıyor.

Uzay turizmi aslında son yıllarda epey ilgi gören konulardan biri. Hatta Virgin Galactic ve Blue Origin gibi şirketler de bu konularda özel çalışmalar yapıyor. Her ne kadar SpaceX'e oranla bu şirketlerin uzay turları henüz kısa sürse de ilerleyen zamanlarda uzayda geçirilecek zamanın artması bekleniyor.

Dragon kapsülü içindeki uzay yolcuları böyle görüntülendi.

Bu uzay turunun en önemli noktalarından birisi de elbette astronot olmadan turistlerin doğrudan yörüngeye gönderiliyor olması. Turda yer alan en bilinen ve önemli isimlerden biri

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Amerikalı girişimci Jared Isaacman. Kendisinin de konuyla alakalı bir açıklaması var:

Kesinlikle sıfır risk diye bir şeyden söz edilemez. Dünyanın etrafında toplamda 28 bin kilometre yol kat edeceğiz. Bu tür ortamlar doğal olarak belirli riskler içerir.