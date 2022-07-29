Teknoloji SPKdan 26 siteye engel
İNTERNET

SPK'dan 26 siteye engel

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişim erişim engeli getirilmesi için hukuki işlem yapılmasına karar verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
SPKdan 26 siteye engel
Arşiv

SPK haftalık bülteni yayımlandı. Buna göre, Kurul, Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse başına 36 TL'den halka arzına onay verdi.

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelli sermaye artırımı, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ, Hedef Holding AŞ, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ, Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ve Tahsisli Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı başvuruları da onaylandı.

Atılım Faktoring AŞ'nin 100 milyon TL, BNP Paribas Finansal Kiralama AŞ'nin 1 milyar TL, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 2 milyar TL, Global Menkul Değerler AŞ'nin 120 milyon TL, Tam Finans Faktoring AŞ'nin 280 milyon TL, HSBC Bank AŞ'nin 10 milyar TL'lik borçlanma aracı ihraç başvurusu da kurulca uygun bulundu.

Kurul, Net Holding AŞ ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye idari para cezası verdi.

  • Ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılması da karara bağlandı.

5G teknolojisi İstanbul Havalimanı'nda ilk kez hizmete sunulacak
TEKNOLOJİ
5G teknolojisi İstanbul Havalimanı'nda ilk kez hizmete sunulacak
Isırığı bir saat içinde öldürüyor

Isırığı bir saat içinde öldürüyor

​En tehlikeli türlerden biri fotoğraflandı.
Turizm gelirinde rekor artış

Turizm gelirinde rekor artış

​Geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 190,2 arttı.
Muhammeti çöp eve kapatan teyzenin eski kocasından tüyler ürperten iddialar

​İki yaşında okumayı söktü 14 yaşında tıp fakültesine girdi.

​TAG Otoyolu'nda çamur taşkını.

​Avrupa'da beş ligin Süper Kupası sahibini buluyor.

​Böyle tuhaflık ancak Yunanistan'da olur.

​"Maalesef hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi."

​Karadeniz gazı için hummalı çalışma.

​Almanya'da 'karartma' günleri.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu ziyaretinde fiyatı açıklayacak.

​Eski HDP'li vekilin ablası etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.