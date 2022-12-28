Teknoloji Starlink uyduları fırlatıldı
İNTERNET

Starlink uyduları fırlatıldı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, ikinci nesil Starlink takımyıldızını oluşturmak amacıyla uydularını uzaya gönderdi. Uyduları taşıyan Falcon 9 roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

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Haber Merkezi Diğer
​Starlink uyduları fırlatıldı
Starlink uydularını taşıyan Falcon 9'un fırlatılışı

Dünyanın dört bir yanına yüksek hızda internet sunmayı amaçlayan Starlink uydu ağı projesi için ikinci nesil takımyıldızı oluşturulmasına başlandı.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan, Falcon 9 roketi ile Starlink uydusu fırlatıldı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, birinci nesil Starlink takımyıldızının oluşturulmasına Mayıs 2019'da başladı.

Starlink uydu sayısı 3 bini aştı

O günden bu yana farklı zamanlarda dünyanın yörüngesine sayısı 3 bin 200'ü aşan uydular gönderildi.

İkinci nesil Starlink takımyıldızı için ilk fırlatma da gerçekleştirildi.

TRT'nin haberine göre şirket, dünyanın yörüngesine 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Böylece dünyanın en uzak bölgesi dahil dört bir yanına yüksek hızda ve geniş bantlı internet sunmayı amaçlıyor.

Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

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