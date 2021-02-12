Teknoloji Tarihin en büyük veri sızıntısı 32 milyar kullanıcının e-posta adresi ve şifreleri sızdı
İNTERNET

Tarihin en büyük veri sızıntısı: 3.2 milyar kullanıcının e-posta adresi ve şifreleri sızdı

CyberNews güvenlik araştırma şirketinin yeni raporlarına göre toplamda 3.2 milyar kullanıcının e-posta adresi ve şifreleri internete sızdı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Güvenlik
Güvenlik

Güvenlik araştırmalarıyla gündeme gelen CyberNews, yeni bir siber saldırı nedeniyle kullanıcıları uyarıyor. Aralarında Hotmail, Gmail, Netflix ve LinkedIn'in de olduğu platformlarda kayıtlı olan toplamda 3.2 milyar e-posta kimliği ve şifreleri sızdı. Bu durum aslında 'şu ana kadarki en büyük veri sızıntı listesi' şeklinde de geçiyor.

E-posta adresleri ve şifrelerinin ele geçirildiği platformlar arasında Gmail de var.

Compilation of Many Breaches yani kısaca COMB olarak isimlendirilen bu sistem aslında tek bir saldırı sonucu oluşmuyor. Aslında uzun süre boyunca internette tespit edilen saldırıların bütününü oluşturarak kullanıcıların e-postalarını ve şifrelerini ortalığa saçıyor. Geçtiğimiz dönemlerde de benzer sızıntılar yaşanmıştı. Ancak bu kez kullanıcı sayısı nedeniyle kapsam alanı çok daha geniş.

Çalınan e-posta adresleri nasıl kontrol edilir?

Siber güvenlik şirketi CyberNews, web sitesinde yayınladığı bir arama motoruyla birlikte kullanıcılar için bir kolaylık sağlıyor. İsteyen herkes bu arama motorunda e-posta adresiyle kontrol sağlayıp durumu kontrol edebilir.

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