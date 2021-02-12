Tarihin en büyük veri sızıntısı: 3.2 milyar kullanıcının e-posta adresi ve şifreleri sızdı

Güvenlik araştırmalarıyla gündeme gelen CyberNews, yeni bir siber saldırı nedeniyle kullanıcıları uyarıyor. Aralarında Hotmail, Gmail, Netflix ve LinkedIn'in de olduğu platformlarda kayıtlı olan toplamda 3.2 milyar e-posta kimliği ve şifreleri sızdı. Bu durum aslında 'şu ana kadarki en büyük veri sızıntı listesi' şeklinde de geçiyor.

E-posta adresleri ve şifrelerinin ele geçirildiği platformlar arasında Gmail de var.

Compilation of Many Breaches yani kısaca COMB olarak isimlendirilen bu sistem aslında tek bir saldırı sonucu oluşmuyor. Aslında uzun süre boyunca internette tespit edilen saldırıların bütününü oluşturarak kullanıcıların e-postalarını ve şifrelerini ortalığa saçıyor. Geçtiğimiz dönemlerde de benzer sızıntılar yaşanmıştı. Ancak bu kez kullanıcı sayısı nedeniyle kapsam alanı çok daha geniş.

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Çalınan e-posta adresleri nasıl kontrol edilir?

Siber güvenlik şirketi CyberNews, web sitesinde yayınladığı bir arama motoruyla birlikte kullanıcılar için bir kolaylık sağlıyor. İsteyen herkes bu arama motorunda e-posta adresiyle kontrol sağlayıp durumu kontrol edebilir.