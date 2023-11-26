Tatilimizi de yapay zeka planlayacak

Planlı tatilseverlere iyi, hayatı akışına bırakıp anı yakalamak isteyenlere ise kötü sayılabilecek bir haberimiz var. Yapay zeka destekli turizm uygulamaları ve işletmeleri artık tatilin her anını planlayıp, önceden test etmenizi sağlıyor. Son dönemde yapay zekayı radarına alanların arasına turizm sektörü de katıldı. Özellikle rezervasyon, biletleme ve konaklama süreçleri artık yapay zeka sistemlerine emanet ediliyor. Otellere yerleştirilen varlık sen sensörleri sayesinde misafirin olmadığı zamanlarda ışıklar kapanıyor. Böylece, işletmelerde enerji verimliliği artıyor.





SESLİ ASİSTANDAN 24 SAAT DESTEK VERİYOR

Birçok otelde, müşteriler ışıkların kapanmaması için oda kartını prizde bırakıp çıkarken, yapay zeka sensörleri artık odada bir canlı olmadığı zaman otomatik kapanacak. Sektördeki yeniliklerden diğeri ise bir süredir faaliyette olan çok dilli sesli asistanlar ile misafirlere 24 saat kesintisiz hizmet veriliyor. Müşteri veya oda servisini arayan müşterinin talebi yapay zeka tarafından istediği dilden karşılanıyor. Anlık çeviri hizmetlerinin otelin hemen her noktasına yaygınlaşması üzerinde çalışılıyor. Öte yandan, seyahat planı yapılırken konaklanacak oteli sanal gerçeklikle deneyimleyebileceğiniz sistemler bulunuyor. Dünyanın bir ucundaki müşteri, yeni teknolojiler sayesinde kalacağı odayı ve manzarasını birebir görebiliyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde otelin farklı bölgelerini gezilip çevredeki yerler keşfediliyor.





SANAL REHBER İLE DÜNYAYI GEZ

Tatil döneminde vakit geçirmek ve plan yapmak isteyenler için mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz sayısız uygulama bulunuyor. Bunlardan bazıları yeni yerler keşfetmenizi sağlarken bazıları da yakınınızdaki etkinliklerden haberdar ediyor. Expeditions, dünyanın farklı noktasındaki yerlere orijinal görüntüleri veya sanal gerçeklik ile ulaşmanızı sağlıyor. Google tarafından geliştirilen uygulamada, gezi turu sırasında rehber kullanıcılara rastlarsanız o bölge hakkındaki bilgileri edinebiliyorsunuz.



