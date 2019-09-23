Teknofest rekoru

Ayakları yere basmayan festival mottosuyla düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), son gününde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Sabahın erken saatinden itibaren festivalin yapıldığı Atatürk Havalimanı’na gelen vatandaşlar, alanda bulunan uçak ve jetlerin önünde kuyruğa girdi. Dakikalar içinde uzun kuyrukların oluştuğu alanda, 7’den 70’e vatandaşlar teknolojiye doydu. Yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın ziyaret ettiği TEKNOFEST’in son gününde çocuklar ve gençler hem eğiten hem de eğlendiren atölye çalışmalarına katıldı.

GÖSTERİLER NEFES KESTİ

TEKNOFEST’in son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşu nefes kesti. Vatandaşların ilgiyle izlediği gösteri uçuşları sırasında, alanı dolduran vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü kaydetmek için birbiriyle yarıştı. Taktik ve keşif helikopteri ATAK, TEKNOFEST’in son gününde nefes kesen bir şova imza attı. İki ATAK helikopterinin karşılıklı oyununu izleyen vatandaşlar, helikopterin ileri-geri ve yana doğru yaptığı manevraları büyük bir dikkatle izledi. Şov öncesi bir ATAK pilotu şu sözlerle katılımcıları selamladı: “Türk milleti ve bayrağın gölgesinde verilecek her türlü gururla yapmak için daima hazırız. Tüm ziyaretçilere selam olsun”

UÇUŞUMUZU ENGELLEYEMEZLER!

TEKNOFEST’in bulunduğu Atatürk Havalimanı’na kızı Serra Gül ile gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, etkinliğin milli güvenliğimiz açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Ne zaman lazım olsa dışarıdan bize mermi vermediler, bize uçak satmadılar. Hala biliyoruz, F-35’lerle ilgili sıkıntıyı. Kendi paramızla bile bize vermiyorlar ama kötü mal sahibi insanı ev sahibi yaparmış. Milli teknolojiyle, yerli sanayiyle Türkiye’nin uçuşunu kimse engelleyemeyecek” dedi. Türkiye’nin uçuşa geçtiğini vurgulayan Bakan Gül, “Türkiye’ye kimse ayak bağı olmasın. Ayak bağı olmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz. Türkiye uçuşa geçmiştir, artık hedef rotası daha yukarılarda, daha yükseklerdedir. Yükselen bir Türkiye, daha güçlü Türkiye vardır”diye konuştu.

ZİHİNSEL SEVİYE ATLADIK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TEKNOFEST İstanbul’un, Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo olduğunu vurguladı. Kızı Seniha Begüm, oğlu Ömer Asım ile birlikte alana gelen Mustafa Şentop, “Çoğu kişi neleri başardığımızı görmek için geliyor aslında. Küçüklerin de merakı var olanı biteni izlemek için. Bunun temelinde, bir öz güven önemli. Türkiye bizim çocukluk yıllarımızda, ufak tefek bazı araç gereçleri alırken ‘Ecnebi malı mı?’ diye büyükler sorardı. Fakat bu son bu yıllarda değişti. Artık Türk malı alıyoruz. Türkiye, rakipleriyle yarışabilecek kalitede mallar ortaya çıkarıyor. Burası çok daha özel bir alan. Zihin olarak Türkiye’nin seviye atladığını gösteriyor. Bir üst seviyeye çıktık. Dünyadaki bütün ülkelerle her alanda, teknoloji alanında da yarışabileceğimizi gösterdik” diye konuştu.

REKLAM

Somurtabilenler ödül kazandı

Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) “Duygu Analiz Modülü” ile katılımcılarımızın duygularına tercüman oldu. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği JADU uygulamasında, ekran karşısına geçen çocukların yüz hatlarından duyguları tespit edildi. Tespit edilen duygulara göre çocukların görüntülerinin yanında ‘duygulara göre emojiler’ çıktı. Somurtkan surat ifadesi yapıp, yeşil suratlı emojinin çıkmasını başaran çocuklara ise ödüller verildi.

Köpekler de nefes kesti

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) arama kurtarma köpekleri yaptıkları gösterilerle vatandaşı hayran bırakırken rehine kurtarma köpekleri ise disiplinleriyle dikkat çekti. Arama kurtarma köpeklerinden ‘Göl’ adlı köpek Şubat ayında Kartal’da çöken binada çalışma yapan köpeklerden biriydi.

Polis memurları KADES’i anlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES), TEKNOFEST’te tanıtıldı. Kadın ziyaretçilere KADES uygulamasını anlatan polis memurları, sistemin şiddetle karşıya karşıya kalan kadınların seslerini duyurmak için bulundukları ortamlardan 155, 112, 156’ya akıllı telefondan bir dokunuşla ihbar yapmasını sağlamak için geliştirildiğini aktardı. iOS ve Android marketlerden uygulamayı telefonlarına indirerek, ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve telefon numarası bilgileri ile uygulamaya giriş yapılıyor. Sisteme giriş yapanın kadın olduğu MERNİS Veri Tabanı’ndaki nüfus bilgilerinden teyit edilirken, telefona SMS ile gönderilen doğrulama kodu girilerek sistem aktive ediliyor.

REKLAM

Metro seferleri durdu

TEKNOFEST’in son günü güzel havayı da fırsat vatandaşlar Atatürk Havalimanı’na adeta akın etti. Metro istasyonunda gidiş-dönüş yoğunluk yaşanırken, Teknofest’e gidenler Havalimanı-Merter hattında trafik oluşturdu. Daha önce festival alanına giriş-çıkışlar aynı noktadan yapılırken, haftasonu nedeniyle giriş çıkış noktalarında da değişiklik meydana geldi. Öğle saatlerinde yoğunluğun artması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik aldıkları ortak kararla kalabalığın risk oluşturduğu gerekçesiyle metro seferlerini durdurdu. Öte yandan Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösterisini, vatandaşlar Dünya Ticaret Merkezi’nin yakınında bulunan metro istasyonundan an be an takip etti.