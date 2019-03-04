Teknoloji Teknofeste koşuyorlar
BİLİM

TEKNOFEST’te 33 teknoloji yarışması yapılacak

Teknofest’e koşuyorlar

Türkiye’nin en büyük teknoloji buluşması Teknofest, bu yıl artan yarışma ve yarışmacılarla çok daha kapsamlı bir etkinliğe sahne olacak. Yarışmalara geçen yıl 4 bin 208 yarışmacı veya takım başvururken, bu yıl, şu ana kadar 6 bin 774 başvuru oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TEKNOFEST’e yurt dışından da 98 başvuru alındı.
TEKNOFEST’e yurt dışından da 98 başvuru alındı.

Türkiye’nin en büyük teknoloji buluşması TEKNOFEST’in ilk yılında ulaştığı başarı ve yarattığı heyecanla yarışmalara başvurular geçen yıla göre ciddi artış gösterdi. Geçen yıl 4 bin 208 başvuru yapılırken, bu yıl bazı kategorilere şimdiden 6 bin 774 başvuru yapıldı.

Türkiye’nin en büyük teknoloji buluşması TEKNOFEST, bu yıl artan yarışma ve yarışmacılarla çok daha kapsamlı bir etkinliğe sahne olacak. İlk yılında ulaştığı başarı ve gençler arasında yarattığı heyecanla dikkati çeken yarışmaya başvurularda ciddi artış yaşandı.

Yarışmalara geçen yıl 4 bin 208 yarışmacı veya takım başvururken, bazı kategorilerde bir süre daha başvurular devam edecek olmasına rağmen bu yıl 6 bin 774 başvuruya ulaşıldı. Yurt dışından da 98 başvuru alındı. Yarışmaya, Türkiye’nin dört bir yanından başvuran öğrenci takımları, çektikleri videoları sosyal medya aracılığıyla yayımlayarak heyecanlarını paylaştı.

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ İÇİN ÇALIŞIYORLAR

En fazla başvuru artışı yüzde 356 ile üniversite öğrencilerine yönelik İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nın çevre alt kategorisinde oldu. İlginin yoğun olduğu kategorilerden biri, öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik düzenlenen Roket Yarışması olarak dikkati çekti. Geçen yıl 157 başvuru yapılan ve Tuz Gölü’nde başarıyla gerçekleştirilen yarışmanın ikincisi için alçak ve yüksek irtifa alt kategorilerinde toplam 571 başvuru alındı.

İHA’LARDA REKABET BÜYÜYOR

  • TEKNOFEST’te insansız hava aracı (İHA) teknolojilerine yönelik de bir dizi yarışma gerçekleştirilecek. Otonom İHA’lara yönelik teknoloji geliştirecek yarışmacıların özgün tasarım, üretim ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmasına yönelik Savaşan İHA Yarışması’na döner ve sabit kanatlı kategorilerinde toplam 502 başvuru yapıldı.

Tanımlanan görevlerin birden fazla İHA ile görev paylaşımı, yedekleme ve birbirini tamamlama esaslı olarak sürü halinde gerçekleştirilmesine yönelik yazılım algoritmaları geliştirilmesini içeren Sürü İHA Simülasyon Yarışması’na ise 73 takım başvurdu. TEKNOFEST’e bu yıl Uçan Araba Tasarım Yarışması da eklendi.

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