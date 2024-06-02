Teknokentler tam gaz

Teknolojinin üretim üsleri teknokentler, son yıllardaki performansıyla dikkat çekiyor. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’nde belirlediği hedeflere paralel olarak, buralarda faaliyet gösteren firmaların sayısı, ciroları ve ihracatlarında dikkat çekici artış görüldü. Dünya bilişim pazarının daraldığı, küresel teknoloji şirketlerinde işten çıkarmaların yaşandığı ortamda Türkiye, rakibi olan ülke ve coğrafyalardan pozitif ayrıştığına işaret ediliyor. Deyim yerindeyse teknolojinin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak görülen teknokentler, özellikle start-uplar açısından büyük önem taşıyor.

FİRMA SAYISI YÜZDE 14 YÜKSELDİ

Ülkemizde teknokent sayısı artarken, buralardaki şirketlerin ekonomiye sağladıkları katma değerli üretim ve ihracat performansları dikkat çekti. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2023 yılı ‘Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri’ni açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden de yararlanılan derlenen raporda 2022-2023 yılları arasında teknokent sayısının yüzde 4,1 artarak 101'e çıktığı ve şirket sayısının yüzde 14,5 oranında artarak 10 bin 275 seviyelerine geldiği görüldü. Teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan kişi sayısı yüzde 16,3'lük artışla yaklaşık 93 bin kişiden 108 bin 360 kişiye geldi.

BT PİYASASI 784 MİLYAR TL

Teknokentlerin toplam cirosu yüzde 174,5 büyüme oranıyla 75,6 milyar TL'den 207,5 milyar TL'ye ulaştı. Teknokentlerin ihracatları yüzde 138’lik artışla 19,9 milyon TL’den 47,5 milyon TL’ye çıktı. Bilgi ve iletişim teknolojileri (BT) pazar büyüklüğü, 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 92 büyüyerek 784,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakamın, 36 milyar TL'lik kısmını ölçümlemeye yeni eklenen şirketler oluşturdu. 2019-2023 yılları arasında sektörün TL bazındaki yıllık ortalama büyümesi yüzde 50 civarında seyretti. Sektörün dolar bazındaki büyüklüğü ise yüzde 27'lik bir artışla 33 milyar dolara çıktı. Global BIT pazarı aynı yıllarda yüzde 1,1 büyüyerek 4,45 trilyon dolar seviyesine yükseldi.

METAVERSE ARTIK ŞİRKETLERE GÖZ KIRPIYOR

Birkaç yıl öncesinde büyük sükse yapan ama hızla popülerliğini yitiren Metaverse ise artık işletmeler için ön plana çıkıyor. İlgili rapora göre geçen yıl üretken İş Hayatında GenAI, Bulut Dönüşümü, Platform Mühendisliği ve Sektörel Metaverse gibi kavramlar popülerlik kazandı.







