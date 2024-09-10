Teknoloji devi düğmeye bastı: Yapay zekadan güç alan iPhone 16 sahneye çıktı

iPhone 16, şirketin Apple Intelligence adı verilen üretken yapay zeka sistemini çalıştırmak üzere tasarlanmış dört modelden oluşuyor.
Önümüzdeki aydan itibaren telefonlar bildirimleri özetleyecek, yazı önerileri sunacak ve insanların bir görüntüyü Siri'ye tarif ederek fotoğrafları daha hızlı bulmasına olanak tanıyacak.
Apple Watch Series 10
Apple'nın yeni gözdesi Apple Watch Series 10 daha yuvarlak hatlara ve neredeyse yüzde 10 daha ince olan daha büyük, daha parlak bir ekrana sahip.
Yeni AirPods Pro
Apple ayrıca kalabalık ortamlarda gürültüyü otomatik olarak azaltabilen ve profesyonel sınıf işitme cihazı olarak kullanılabilen yeni AirPods Pro güncellemesini de paylaştı.
iPhone 16'ların üretken yapay zeka konusunda sınırlı kalması, Apple'ın yapay zeka konusunda nasıl temkinli bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.
iPhone 16 ne zaman satışa sunulacak, fiyatı ne olacak?
Apple, yazılımın dağıtımını bu yıl içinde İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'ya genişletecek. Apple, yeteneklerin gelecek yıla kadar Çince, Japonca ya da İspanyolca olarak sunulmayacağını belirtti.
iPhone 16 fiyatı ne kadar?
- iPhone 16 128 GB: 64.999 TL
- iPhone 16 256 GB: 69.999 TL
- iPhone 16 512 GB: 79.999 TL
- Plus modellerinin fiyat listesi ise şu şekilde:
- iPhone 16 Plus 128GB: 73.999 TL
- iPhone 16 Plus 256GB: 78.999 TL
- iPhone 16 Plus 512GB: 88.999 TL