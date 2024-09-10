Teknoloji devi düğmeye bastı: Yapay zekadan güç alan iPhone 16 sahneye çıktı

Apple yine hamlesini yaptı. Yeni iPhone 16 modellerini görücüye çıkardı. Yapılan tanıtımda sadece yapay zeka destekli iPhone 16'lar değil Apple Watch 10 Serisi ile AirPods 4 de büyük dikkat çekti.





iPhone 16, şirketin Apple Intelligence adı verilen üretken yapay zeka sistemini çalıştırmak üzere tasarlanmış dört modelden oluşuyor.





Önümüzdeki aydan itibaren telefonlar bildirimleri özetleyecek, yazı önerileri sunacak ve insanların bir görüntüyü Siri'ye tarif ederek fotoğrafları daha hızlı bulmasına olanak tanıyacak.





Yapay zeka ayrıca kameranın bazı nesneleri tanımlamak için kullanılmasını da mümkün kılacak.





The New York Times'ın değerlendirmesine göre, " Apple, ilk yapay zekalı iPhone'unu tanıtarak bu öngörülebilirliği bozmaya çalıştı.

Apple Watch Series 10

Apple'nın yeni gözdesi Apple Watch Series 10 daha yuvarlak hatlara ve neredeyse yüzde 10 daha ince olan daha büyük, daha parlak bir ekrana sahip.

Yeni AirPods Pro

Apple ayrıca kalabalık ortamlarda gürültüyü otomatik olarak azaltabilen ve profesyonel sınıf işitme cihazı olarak kullanılabilen yeni AirPods Pro güncellemesini de paylaştı.





iPhone 16'ların üretken yapay zeka konusunda sınırlı kalması, Apple'ın yapay zeka konusunda nasıl temkinli bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

iPhone 16 ne zaman satışa sunulacak, fiyatı ne olacak?

Apple, yapay zeka destekli iPhone 16 'nın dört versiyonunu piyasaya sürdü. Peki fiyatı ne olacak? 20 Eylül'de mağazalarda satışa sunulacak iPhone 16 ve 16 Plus, 799 dolardan başlıyor. iPhone 16 Pro ve Pro Max 999 dolardan başlıyor .

Apple, yazılımın dağıtımını bu yıl içinde İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'ya genişletecek. Apple, yeteneklerin gelecek yıla kadar Çince, Japonca ya da İspanyolca olarak sunulmayacağını belirtti.

iPhone 16 fiyatı ne kadar?

iPhone 16 128 GB: 64.999 TL

iPhone 16 256 GB: 69.999 TL

iPhone 16 512 GB: 79.999 TL

Plus modellerinin fiyat listesi ise şu şekilde:

iPhone 16 Plus 128GB: 73.999 TL

iPhone 16 Plus 256GB: 78.999 TL

iPhone 16 Plus 512GB: 88.999 TL







