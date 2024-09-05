iPhone 16 nasıl olacak, ne zaman çıkacak? iPhone 16 nasıl olacak, ne zaman çıkacak? Türkiye satış fiyatı belli oldu mu?

Apple, her yıl işletim sistemini güncellemesiyle birlikte yeni iPhone serisini duyuruyor. Birçok kullanıcı bu yıl tanıtılacak yeni iPhone 16 cihazlarının ne zaman çıkacağını ve nasıl olacağını merak ediyor. Cihazın daha fazla ram miktarı ve daha hızlı Wi-Fi özelliğine sahip olması beklenirken, arka kamerasında yeni bir düzen yapılması planlanıyor. Ayrıca iPhone 16 ile birlikte Apple'ın yapay zeka özelliklerini kullanıma sunacağı belirtiliyor. Peki iPhone 16 nasıl olacak, ne zaman çıkacak?

IPHONE 16 BU YIL TANITILACAK

Apple, bir dizi yeni özellik ve iyileştirme vaat eden en yeni amiral gemisi modeli iPhone 16'yı bu yıl içinde tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirket, yeni iPhone modellerini hazırlarken Apple kullanıcıları iPhone 16'ların nasıl olacağını merak ediyor.

RENKLER BELLİ OLDU

iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle;

Siyah

Beyaz

Yeşil

Sarı

Pembe

Mavi

Mor

MAKETLERİ SIZDIRILDI

iPhone 16 modellerinin maketleri sızdırıldı.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ta dikey olarak hizalanmış kamera çıkıntısı.

Bu, muhtemelen standart iPhone 16 modellerinin Vision Pro için uzamsal video kaydetmesini sağlayacak.

Eylem düğmesinin dört iPhone 16 modelinde de görülüyor. Şu anda yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te mevcut.

IPHONE 16 NE KADAR OLACAK?

iPhone 16 serisinin tahmini Türkiye satış fiyatları ortaya çıktı. Webtekno tarafından servis edilen listeye göre iPhone 16 (128 GB) versiyonunun 63 bin 999 TL'den satılması beklenirken diğer modellerin tahmini fiyatları ise şöyle oluştu;

iPhone 16 Plus (512 GB): 87.999 TL

iPhone 16 Pro (1 TB): 107.999 TL

iPhone 16 Pro Max (1 TB): 118.499 TL

IPHONE 16 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

İddialara göre, Apple bu yılki tanıtımını 9 Eylül'de yapabilir. Türkiye'deki milyonlarca iPhone kullanıcısı ise, büyük bir merakla yeni seride yer alacak telefonların özelliklerini bekliyor.







