Teknolojiyi yönetecek ‘afet kurumu’ geliyor: GSM operatörlerini ve altyapıyı denetleyecek ortak sistem

Deprem felaketinin ilk günlerinde yaşanan iletişim sorunları ve GSM operatörlerinin bazı konularda altyapısının hazırlıksız yakalanması nedeniyle bir üst kurul benzeri yapının kurulmasının gündemde olduğu öğrenildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) bünyesinde veya ilgili bakanlıklara bağlı olarak da çalışacak bu yapının olası bir afette teknoloji ve iletişim sorunlarını yönetmesi bekleniyor. Bu konuda, yetkililerin yeni bir yapılanma üzerinde çalıştıkları ve bunu da telekomünikasyon şirketlerine ilettikleri öğrenildi.

ORTAK GSM STRATEJİSİ BELİRLENSİN

Arama kurtarma çalışmaları, vatandaşların birbirleriyle haberleşmeleri, afetzedelerin dış dünya ile bağlantı kurması için iletişimin kesilmemesi önemli. Yıkımın büyüklüğüne bağlı olarak muhtemel sorunlar yaşansa da bunların en aza indirilmesi gerekiyor. Bu amaçla da teknolojiye bağlı sistemlerin kesilmemesi de Türkiye’nin yeni dönem afet planlamasında üst sıralarda yer alacak. Ulusal GSM stratejisinin de benimseneceği yeni süreçte İstanbul başta olmak üzere beklenen olası depremler için hazırlık yapılacak.

SEKTÖRDE REKABET DEPREMDE İŞ BİRLİĞİ

Bu kapsamda, baz istasyonlarının depreme dayanıklı yapılara taşınması, felaket anında Ulusal Dolaşım Sistemi’nin (National Roaming) devreye alınması, kulelerin güçlendirilmesi, internet altyapısının gözden geçirilmesi gibi konular yer alıyor. Söz konusu üst kurul, birbirleriyle rekabet halinde olan GSM operatörlerinin hazırlık sürecinde ve deprem sonrasında işbirliği yapmasını sağlamak ve denetlemek gibi işlevleri de yerine getirebilecek.

Ulusal dolaşım sistemi devreye alınacak

Deprem ülkesi Türkiye’nin yeni dönemdeki iletişim stratejilerinden biri de Ulusal Dolaşım Sistemi’ni (UDS) devreye almak olacak. UDS, tüm GSM operatörlerinin sistemlerini birbirine açması anlamına geliyor. Bu sistem önceleri sektöre yeni giren operatörlerin zamanla kendi alt yapısını ve kurulumunu tamamlaması için kullanıyordu. Mesela, pazara yeni giren C firması daha önceki aktörlerle rekabet edebilmek için bir süre diğerlerinin sistemini kullanabiliyordu. Bu sayede piyasadaki yeni oyuncular rekabete hazır hale geliyordu. İşte bu tarz teknolojinin ortak kullanımını sağlayan sistem olası felaketlerde kullanılacak. Ancak sürecin etkinliği ve herhangi bir şirketin inisiyatifine bırakmamak için ulusal dolaşım söz konusu denetleyici kurum tarafından yerine getirilecek.



