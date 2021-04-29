Telegram'a gruplar için görüntülü görüşme geliyor

Pandemi dönemiyle birlikte uzaktan iletişim her zamankinden daha elzem bir hal aldı. Durum böylece olunca birçok farklı şirket uygulamalarını güncelleyerek yeni özellikler sunmaya başladı. Son olarak Telegram için uzun süredir konuşulan grup görüntülü görüşme özelliği de hayata geçiyor.

Normal şartlarda tam olarak 1 yıl önce duyurulması beklenen özellik, ne yazık ki bu süreçte aksadı ve uygulamaya dahil edilmedi. Yaz aylarında ise Uçtan Uca Şifreleme sistemini temel alan video görüşmeler aktif edildi. Ancak grup görüntülü görüşmeler konusunda somut bir adım atılmadı.

Telegram CEO'su Pavel Durov'un konuyla alakalı açıklaması ise şu şekilde:

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Bir video konferans uygulamasından beklenebilecek her şey Telegram'da sunuluyor. Bunlar arasında ekran paylaşımı; şifreleme sistemi, arka plandaki gürültüleri engelleme, masaüstü ve mobil desteği ilk sırada yer alıyor.

Önümüzdeki ay uygulamaya gruplar için de görüntülü görüşme desteği geliyor. Her ne kadar bu noktada Uçtan Uca Şifreleme konusuna herhangi bir bilgi verilmemiş olsa da güvenliğin elden bırakılmayacağı aşikar.

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