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Terörle mücadelede 'kamikaze drone'lar kullanılıyor

Terörle mücadelede 'kamikaze drone'lar kullanılıyor

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'nin (STM) tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 'kamikaze drone' denilen otonom döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) 'Kargu', terörle mücadelede başarıyla kullanılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edilen 100'den fazla 'Kargu', sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabiliyor.

Haber Merkezi DHA
Kamikaze drone
Kamikaze drone

STM Genel Müdürü Murat İkinci, kamikaze drone'ların Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından STM'ye verilen görevle 3 yıldır üretildiğini söyledi. STM Genel Müdürü Murat İkinci, "Bunların ilk örneklerini geçen TSK'ya verdik. Şu anda döner kanat Kargu platformumuz, SSB aracılığıyla silahlı kuvvetlerimize teslim edilmiş durumda ve onlar tarafından başarılı şekilde kullanılıyor. Bizim döner kanatımızın yanı sıra sabit kanatlı yine kamikaze İHA dediğimiz Alpagu platformumuzun da testleri devam ediyor. Bunları da yakın zamanda TSK'nın kullanımına sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Sahadaki başarı kamikaze İHA'lara talebi artırdı
EKONOMİ
Sahadaki başarı kamikaze İHA'lara talebi artırdı

STM Genel Müdürü Murat İkinci, kamikaze drone'ların Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından STM'ye verilen görevle 3 yıldır üretildiğini söyledi.

"400 platformun TSK'ya teslimi planlanıyor"

Şu anda 100'ün üzerinde Kargu'nun TSK'ya teslim edildiğini ve bundan sonraki aşamalarda da parti parti teslimatlar olacağını ifade eden İkinci, şunları söyledi:

  • "Yaklaşık 400 platformun yakın zamanda TSK'ya teslim edilmesi planlanıyor. Bunlar küçük drone'lar. Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen drone'lar. Bunların özelliği, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelere Mehmetçik girmeden önce o bölgedeki tehditleri algılayıp bertaraf etmelerini sağlayan sistemler. Bunlar sahadaki erlerimiz tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor. Herhangi bir komuta merkezine ve cihaza ihtiyaç duymuyorlar. İsterlerse, üzerlerinde taşıdıkları patlayıcıları o tehdidi bertaraf etmek için kullanabiliyorlar. Bu anlamda terör operasyonlarında çok ciddi katkı sağladığını düşünüyoruz."

STM Genel Müdürü Murat İkinci, kamikaze drone'ların Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından STM'ye verilen görevle 3 yıldır üretildiğini söyledi.

"Savaşlar, teknoloji yarışından ibaret"

Kamikaze drone'lar için dost ve kardeş ülkelerden de bir talep olduğunu belirten İkinci, bunların ihracı konusunda yapılan görüşmelerin devam ettiğini kaydederek, "Bundan sonraki aşamada, savaşların çok büyük bir kısmında bu tür teknolojisi yüksek olan platformaların kullanılması kaçınılmaz olacak. TSK'nın da bu konuda milli teknolojiyi geliştiriyor olması gelecekte silahlı kuvvetlerimize büyük avantaj sağlayacak. Yani Mehmetçiğimizi, kendi evlatlarımızı tehlikeye atmadan düşman unsurlarını bertaraf edebileceği, onları etkisiz hale getirebileceği platformlar geliştirmek bizim Türk mühendislerimizin ve savunma sanayimizin görevi. Bundan sonraki süreçte özellikle yapay zeka içeren, uzaktan algılama sistemleri içeren drone'lar ne kadar aktive edilebilirse, buna göre TSK, savaş alanında rakiplerinin çok daha önünde manevralar yapabilecek ve kabiliyet kazanabilecek bir aşamaya gelecektir. Bundan sonra daha iyi, daha akıllı, üzerlerindeki sensörleri daha gelişmiş olan, düşmanın tehditlerini daha hızlı algıyabilen platformları geliştirmeye devam etmemiz lazım. Çünkü savaş, teknolojinin birbiriyle yarışından ibaret bir hale geldi. Türk savunma sanayii olarak bu konuda da geride kalmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha fazla teknoloji içeren, daha ciddi vuruş gücüne sahip ancak belirli hedefleri uzaktan algılamayla etkisiz hale getirilebilecek teknolojiler üzerine çok ciddi yatırımlar yapılacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

Sürü İHA'lar.

"GPS olmayan ortamlarda görev yapacak"

Kamikaze drone'ların GPS olmayan ortamda görev yapmasına imkan sağlayacak Kerkes projesi hakkında da bilgi veren İkinci, "Bu proje aracılığıyla bundan sonraki aşamalarda bizim dronle'larımız, üzerindeki yapay zeka ve bilgisayarla görü kabiliyetleriyle, GPS olmayan yani konumlandırma özelliği bulunmayan ortamlarda ve karıştırma uygulanan ortamlarda da sürü operasyonu yapabilecek şekilde geliştirmeleri devam ediyor. İnşallah 1 sene içinde bu özelliklere sahip olan, merkezi değil dağıtık sürü özelliğine sahip olan drone'larımızı da silahlı kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Halihazırda teslim ettiğimiz platformlarımızda merkezi sürü kabiliyeti bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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