Teknoloji Toplamda 700 milyon LinkedIn kullanıcısının verileri sızdı
İNTERNET

Toplamda 700 milyon LinkedIn kullanıcısının verileri sızdı

Büyük platformlara dair siber saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de toplamda 700 milyon LinkedIn kullanıcısının verileri ortaya çıktı. Hatta 1 milyona yakın kişinin verileri internette satışa çıkarılmış durumda.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Toplamda 700 milyon LinkedIn kullanıcısının verileri sızdı
LinkedIn

Facebook, Twitter, Instagram ya da benzersosyal ağlara dair kişiselveri sızıntıları devam ediyor. Son olarak başrolde ise LinkedIn yer alıyor. Çok fazla kişisel bilginin yer aldığı bu platform, aslında doğal olarak sibersaldırganların dikkatini fazlasıyla çekiyor. Sonuç olarak toplamda 700 milyon LinkedIn kullanıcı verisinin ortalığa saçıldığı ve satışa çıkarıldığı netleşti.

Her ne kadar LinkedIn bir açıklama yapıp siber saldırı gerçekleşmediğini ve verilerin sızmadığı belirtilse de durum pek de öyle değil. Şirket, bu sürecin aslında verileri elde etmek için yapıldığını ifade ediyor. Sızan bilgiler arasında isim, e-posta, telefon numarası ya da şirketverileri yer alıyor.

Bu arada verilerin internette çeşitli platformlarda satıldığı da biliniyor. Hatta sibersaldırı gerçekleşip bilgilerin sızdığını duyuran GOD User isimli kullanıcı, toplamda 1 milyon kullanıcının verilerini erişime açmış durumda.

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