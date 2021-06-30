Toplamda 700 milyon LinkedIn kullanıcısının verileri sızdı

Facebook, Twitter, Instagram ya da benzersosyal ağlara dair kişiselveri sızıntıları devam ediyor. Son olarak başrolde ise LinkedIn yer alıyor. Çok fazla kişisel bilginin yer aldığı bu platform, aslında doğal olarak sibersaldırganların dikkatini fazlasıyla çekiyor. Sonuç olarak toplamda 700 milyon LinkedIn kullanıcı verisinin ortalığa saçıldığı ve satışa çıkarıldığı netleşti.

Her ne kadar LinkedIn bir açıklama yapıp siber saldırı gerçekleşmediğini ve verilerin sızmadığı belirtilse de durum pek de öyle değil. Şirket, bu sürecin aslında verileri elde etmek için yapıldığını ifade ediyor. Sızan bilgiler arasında isim, e-posta, telefon numarası ya da şirketverileri yer alıyor.

Bu arada verilerin internette çeşitli platformlarda satıldığı da biliniyor. Hatta sibersaldırı gerçekleşip bilgilerin sızdığını duyuran GOD User isimli kullanıcı, toplamda 1 milyon kullanıcının verilerini erişime açmış durumda.

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TEKNOLOJİ Facebook'ta veri sızıntısı skandalı: 533 milyon kullanıcının bilgileri ele geçirildi