Trendyol'un yeni nesil uygulamaları TEKNOFEST İzmir'de

AA'nın 9. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST, ikinci gününde de her yaştan ziyaretçiyi yeniliklerle buluşturuyor.

Özellikle kadın ziyaretçilerin ilgisini çeken Trendyol standında "yüzünde dene" uygulamasıyla sanal makyaj yapılabiliyor. Uygulama sayesinde, bir kozmetik ürününü satın almadan önce tüketiciye tek tek incelemeye gerek kalmaksızın deneme olanağı sunuluyor.

Standı ziyaret eden Tuba Arslan, uygulamayı ilk defa kullandığını belirterek, "Gerçekten işe yarar bir ürün. Çok kullanışlı. Ürünü satın almadan önce yüzümüzde tek tek deneyerek vakit kaybetmiyoruz. Dijital platformda QR okutarak deneyebiliyoruz. Yüzümüze uygun makyaj malzemesini seçebiliyoruz. Filtre uygulaması gibi. Uygulamayla yüzümde rimelin uygulanmış halini görüyorum." dedi.

AITEN yapay zeka asistanı olarak hizmet verecek

Stantta ziyaretçilerin ilgisini çeken diğer uygulama ise insan hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen bir algoritma olan AITEN oldu.

Yapay zekanın İngilizcesi "Artificial Intelligence" kavramının baş harfleriyle başlayıp Türkçe bir kadın ismi olan "Ayten" ile birleştirilmiş isimle tanıtılan uygulamanın, sosyal medyada yapay zeka asistanı olarak hizmet vermesi amaçlanıyor.

AITEN'in "İnsanın canı hiç yemek yapmak istemiyor. O zaman ne yapacağız?", "Bana bir şaka yapar mısın?", "Robotlar insanların yerine geçecek mi?", "Evdeki minik dostlarımıza uygun mama önerin var mı?" gibi sorulara yanıt vermesi hedefleniyor.

Uygulamaya günlük hayatı kolaylaştırmak, anlık bir sorunu çözmek, akıllı telefondaki teknik problemin üstesinden gelmek, en yakın marketi öğrenmek için başvurulabiliyor. Uygulamanın 1 yıl içinde Trendyol'a entegre edilmesi planlanıyor.

Stantta ayrıca sanal gerçeklik (VR) gözlüklerle, Trendyol Sanat'ta yer alan birçok bağımsız sanatçının eserlerini yakından inceleme fırsatı bulunuyor. Sanatseverler, 600'den fazla eseri "metaverse"de ziyaret etme şansı yakalıyor.

Ortaokul ve lise öğrencileri de stantta robotik kodlama atölyelerine büyük ilgi gösteriyor.

Alanda ayrıca Trendyol'un sponsorluğunu yaptığı yeni medya sanatçılarından Refik Anadol'un yapay zeka, makine öğrenimi ve veri bilimi teknolojileriyle geliştirdiği "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi sanatseverlerle buluşuyor.

Sergide, teleskoplar tarafından kaydedilen üç ayrı uzay misyonu arşivleri, yapay zeka yardımıyla pigmentlere ve dinamik tablolara dönüştürülüyor.











