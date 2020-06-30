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ABD Başkanı Trump şimdi de Twitch tarafından engellendi

Trump'a bir darbe de Twitch'ten geldi: Hesabını engellediler

Geçtiğimiz aylarda Twitter ile bir savaşa giren Trump'ın şimdi de arası Twitch ile bozuldu. Twitter tarafından birçok tweete nefret suçundan silinirken benzer bir sebepten Twitch de müdahale etti. Twitch hesabı üzerinden eski bir mitingini yayınlayan Trump'ın buradaki söylemlerinden dolayı Twitch hesabı askıya alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trump'ın sosyal medya platformlarıyla savaşı
Trump'ın sosyal medya platformlarıyla savaşı

Trump'ın sosyal medya platformları ile savaşı devam ediyor. Daha önce birçok kez Twitter tarafından hesabına engellemeler gelen Trump şimdi de Twitch ile aynı konudan dolayı problem yaşıyor.

  • ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer de Twitch ile bir anlaşmazlık yaşadı. Geçtiğimiz yılın ekim ayında Trump'ın başkanlık kampanyalarını yürüten ekip tarafından açılan Twitch hesabı, sarf ettiği ırkçı sözler nedeniyle kapatıldı. Bu sözleri ise bundan 4 yıl öncesine, 2016 yılında yaptığı mitinge dayanıyor.

Bu mitingi yeni yayınlanan Trump'ın sosyal medya ekibi Twitch'in kötü sürprizi ile karşılaştır. Kötü davranış ve taciz maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Twitch, bu yayınları durdurdu ve Trump'ın hesabını geçici bir süreliğine askıya aldı.

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Donald Trump'ın Twitch hesabına erişmek istenildiğinde ekrana "Üzgünüz. Bir zaman makinesine sahip değilseniz bu içerik artık ulaşılamaz demektir" uyarısı geliyor.

Video yerine bu uyarı ekrana geliyor.

Hesabın kapatılma sebebi: Meksikalılar

Twitch'in hesabı kapatırken kullandığı argüman ise; Trump'ın Meksikalı göçmenlere karşı kullandığı nefret söylemleri oldu. Twitch açıklamasında; ABD Başkanı da olsa herkesin platformun kurallarına uyması gerektiğini belirtti:

  • "Herkes gibi Twitch'te bulunan politikacılar da Twitch'in Hizmet Koşulları ve Topluluk İlkeleri'ne bağlı kalmak zorunda. Politikacılara veya haber değeri taşıyan hiçbir içeriğe ayrıcalık tanımıyoruz ve ilkelerimizi ihlal ettiğine dair bize bildirilen içeriklere gerekli yaptırımları uyguluyoruz."

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