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Teknoloji Türk araştırmacılarından kronik solunum problemi olanlara müjdeli haber
BİLİM

Avrupa, Türk araştırmacıların akciğer araştırmalarına talip

Türk araştırmacılarından kronik solunum problemi olanlara müjdeli haber

ODTÜ Teknokentteki araştırmacıların geliştirdiği mobil teknoloji, koronavirüsü atlatan hastaların ya da astım, KOAH, kistik fibrozis gibi kronik solunum hastalıkları olan kişilerin akciğer solunum fonksiyon testlerini evde yapmalarına imkan sağlıyor. Türk araştırmacıların üzerinde çalıştığı bu sistem dünyadaki birçok solunum problemi olan hastanın hayatını kolaylaştıracak. Projeye Avustralya, Almanya, İngiltere, İspanya gibi ülkelerden yoğun talep geldi.

Haber Merkezi AA
Ürünün ismi Spirohome
Ürünün ismi Spirohome

"Spirohome" ismi verilen ürün teknolojisinin geliştiricilerinden Merthan Öztürk, yaptığı açıklamada, özellikle salgın sürecinde, yüksek risk grubundaki kronik hastalar ile Kovid-19 tedavisi gören ve takibe alınanların akciğer fonksiyonlarının nasıl etkilendiğini test etmenin önemine işaret etti.

  • ODTÜ Teknokent bünyesindeki 23 kişilik araştırma ekiplerinin 3 yıl süren Ar-Ge sonucunda akciğer solunum fonksiyon testlerinin, hastaneye gitmeye gerek kalmadan evde yapılmasına imkan tanıyan mobil uygulamayı geliştirdiklerini hatırlatan Öztürk, portatif, hafif, elde taşınır ve pille çalışan test cihazının, ev ortamında kolaylıkla kullanım için tasarlandığını anlattı.

Cihazın, dünyada kalibrasyon gerektirmeyen ultrasonik hava akış ölçüm yöntemine sahip ilk kişisel spirometre olduğunu ifade eden Öztürk, güvenirlik testlerinin önemli kuruluşlarca akredite edildiğini belirtti.

Spirohome, Türk araştırmacılar tarafından geliştirildi.

Kronik solunum hastalıklarına yönelik dijital sağlık çözümleri sunan Inofab Health olarak geliştirdikleri dünyanın ilk kişisel ultrasonik spirometresi Spirohome'un 2019 Haziran ayından bu yana 45 ülkede kullanıma sunulduğunu aktaran Öztürk,

"Geçen bir yıl da Spirohome, Good Design Awards 2019, Reddot 2020, Core77 Design Awards 2020, gibi pek çok uluslararası tasarım ödüllerini kazandık. Pandemi sürecinde özellikle hastanelerin solunum testi laboratuvarlarının kapanması sebebiyle hastaların evden akciğerlerini ölçümlemesi çok daha anlam kazandı." diye konuştu.

Teknokent'te geliştirdiği oyuna Almanlar talip oldu
TEKNOLOJİ
Teknokent'te geliştirdiği oyuna Almanlar talip oldu

Yerli ve milli teknolojimiz bütün dünyaya hitap ediyor

Öztürk, tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen teknolojilerinin dünya çapında tanınıp daha büyük araştırmalar için kullanılması için önemli bir karar aldıklarını bildirdi.

Inofab Health'in, solunum hastalıkları klinik araştırma teknolojileri alanında dünya lideri olan ERT firması ve Türkiye'nin en büyük elektronik üreticilerinden KAREL Elektronik AŞ'den 100 milyon lira değerleme ile stratejik bir yatırım aldığını bildiren Öztürk, şu bilgileri verdi:

  • "Bu dönemden başlayarak, Inofab Health'in Spirohome kişisel spirometre ve Spirocloud uzaktan takip çözümlerine Avustralya, Almanya, İngiltere, İspanya gibi ülkelerden yoğun talep geldi. Inofab Health'in aldığı bu yatırım, önemli işbirliklerinin de başlangıcı oldu. 2019'da FDA onayı almış yüzde 75 ilacın araştırmalarında yer alan global araştırma firması ERT ile teknolojimiz, ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında solunum ilaçlarının etkinliğinin ölçüldüğü araştırmalarda kullanılacak.

Spirohome sayesinde çalışmalara katılan hastaların akciğer değerleri evden takip edilebilecek. Karel'in ise teknolojimiz için yaptığı nakit yatırımın yanı sıra Inofab Health ile üretim bazlı bir işbirliğine de gitti. Karel'in yüksek üretim kapasitesi ve altyapı teknolojilerindeki gücü Inofab Health'in büyümesini hızlandıracak."

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Merthan Öztürk, aldıkları yatırım ile ABD marketi için FDA onayını tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Şirket, sadece donanım ürünleri ile değil yeni geliştirdiği Spirocloud uzaktan hasta takip yazılımları ile sistem çözümü olma yolunda ilerliyor. Bu yatırım da önemli bir büyümenin habercisi niteliğinde." değerlendirmesini yaptı.

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