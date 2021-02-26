Teknoloji Turkcell mühendisleri BiP Durum özelliğiyle ilgili yeni açıklama yaptı
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Turkcell mühendisleri BiP Durum özelliğiyle ilgili yeni açıklama yaptı

Yenilenen WhatsApp sözleşmesi sonrası Türkiye'de birçok kişinin aktif olarak kullanmaya başladığı BiP, ek özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Kullanıcıların en çok istediği özelliklerin başında ise Durum sistemi geliyor. Turkcell mühendisleri yeni yayınlanan bir videoyla BiP Durum özelliği hakkında açıklamalar yaptı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Turkcell BiP
Turkcell BiP

Yılbaşı itibariyle güncellenen WhatsApp sözleşmesinin ardından kullanıcılar alternatiflere yönelmeye devam ediyor. Bu noktada Türkiye'de en fazla dikkat çeken uygulamaların başında ise tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen BiP geliyor.

BiP; görüntülü görüşme, bas-konuş, acil durum ve para gönderme gibi özelliklerle ön plana çıkıyor. Fakat uygulamayla alakalı en fazla merak edilen detaylardan biri ise Durum özelliği... Özellikle WhatsApp sözleşmesi sonrası BiP'i kullanmaya başlayan kişilerin büyük bir bölümü Durum özelliğinin ne zaman geleceğini merak ediyor.

BiP'e Durum özelliği ne zaman geliyor?

Bu kapsamda Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın yönelttiği sorulara cevap veren BiP mühendisleri, konuyla alakalı bazı detayları net bir biçimde aktarıyor.

Konuyla alakalı yapılan açıklamalar Durum özelliğiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve en kısa zamanda uygulamaya ekleneceği yönünde. Hatta bu noktada çok fazla talep olduğu da özellikle belirtiliyor.

Ayrıca videoda yine BiP hakkında çok merak edilen diğer konulara da çeşitli yanıtlar veriliyor.

Durum özelliği nedir?

Durum özelliği aslında 'Kaybolan Hikâyeler' şeklinde de geçiyor. İlk olarak Snapchat'in çıkış noktası olarak hayata geçirilen bu özellik kısa zaman içinde hemen her sosyal ağa ve uygulamaya eklendi. Bundan 4 yıl önce WhatsApp'a da eklenen Durum özelliği, kullanıcıların 24 saat sonra silinen fotoğraf veya kısa videolar (15 saniye) paylaşmasını sağlıyor.

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