Teknoloji Turkcell Paycellde kripto para alım-satım dönemi başladı
İNTERNET

Turkcell Paycell'de kripto para alım-satım dönemi başladı

Turkcell'in ödeme altyapısı Paycell, yeni gelen güncellemeyle birlikte kripto para yatırımcılarının alım-satım yapmasına imkan tanıyor. Şu anda listelenen kripto para birimleri arasında Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash ve Stellar var. Zaman içinde çok daha fazla kripto para biriminin bu listeye dahil olması bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Paycell
Paycell

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de kripto para yatırımlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Hatta yapılan araştırmalara Türkiye, kripto para yatırımcıları göz önüne bulunduğunda Avrupa'da ilk sırada. Dolayısıyla bu durum operatörlerin de dikkatini çekiyor. Son olarak Turkcell, ödeme altyapısı olan Paycell aracılığıyla kripto alım-satım sürecini başlattı. Böylece isteyen kullanıcılar kripto yatırımlarını Turkcell'in ödeme sistemi sayesinde gerçekleştirebilecekler.

Artık Paycell'in hızlı menüsü üzerinden Dijital Varlık Al/Sat seçenekleriyle işlemler gerçekleştirilebiliyor.

Dijital varlık alım - satım işlemleri yapılabiliyor

Uygulamaya giriş yapıldığında 'Dijital Varlık Al/Sat' başlığı altında detaylar görülebiliyor. Ancak şimdilik Turkcellcephesinden konuyla alakalı resmî duyuru gelmiş değil.

Bu kapsamda Paycell üzerinden Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash ve Stellar gibi kripto para birimleriyle alım-satım yapmak mümkün oluyor.

Akla gelen ilk soru ise Paycell üzerinden kripto yatırımının nasıl yapıldığı... Yani Turkcell kullanma zorunluluğu en fazla merak edilenler arasında. Fakat böyle bir zorunluluk yok. Yani aslında Turkcell kullanmayanlar da Paycell üzerinden kripto alıp satabiliyorlar.

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