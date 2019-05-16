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Teknoloji Turkcellin ilk güneş enerjisi santrali Kuzey Kıbrısta kuruldu
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BİLİM

Turkcell’in ilk güneş enerjisi santrali Kuzey Kıbrıs’ta kuruldu

Enerji yatırımına iştiraki Enerjicell ile 2016’da başlayan Turkcell, grubun ilk güneş enerji santralini Kuzey Kıbrıs’ta kurdu. 900 KWp kurulu güce sahip Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali, yaklaşık 6 milyon TL yatırımla 4.5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkcell'in güneş enerjisi santrali
Turkcell'in güneş enerjisi santrali

Yatırımlarını “Gelecek için temiz enerji” hedefiyle sürdüren Turkcell, ilk güneş enerji santralini Kuzey Kıbrıs’ta kurdu. Yaklaşık 6 milyon TL yatırımla yapılan Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali, 900 KWp kurulu güce sahip.

Santralin açılış törenine Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Attilla Koç ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden katılırken, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, basın mensupları, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Lifecell Digital çalışanları da törende yer aldı.

Güneş enerjisi santralimiz öncü bir yatırım

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise şunları söyledi: “Turkcell olarak hedefimiz her zaman yeniliklerin peşinde kalitenin markası olmak. Bu vizyonumuzu da yaptığımız her işte olduğu gibi enerji sistemleri işimizde de aynı hassasiyet ve şevkle devam ettiriyoruz. Türkiye’de, Turkcell Enerji Şirketi’mizi kurduk. Enerji şirketimiz, temelde var olanı yeniden yapmak yerine, ‘Enerjiyi nasıl daha verimli ve güzel kullanırız? Halkımıza ve müşterilerimize hizmetimizi nasıl daha kolay ulaştırırız?’ sorularına çözüm bulabilmek için çalışıyor. İmkanları göz önünde bulundurduğumuzda Güneş, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerekse Türkiye için en önemli enerji kaynaklarından birisi. Bizler de Turkcell olarak, bu verimli kaynağı kullanmak adına önemli yatırımlar yapıyoruz ve bu yatırımları yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü Turkcell karakteri itibarıyla yatırımcı bir şirket. Bir bölgeye yatırım yapıldığı zaman o bölgenin uzun dönemli verimliliğine çok önem veriyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yenilenebilir enerji santrali de bu bahsettiğimiz konu için mükemmel bir örnek. Enerjinin ne kadar önemli olduğunu bilen bir şirket olarak Kuzey Kıbrıs’ta hayata geçirilen güneş enerjisi santralimiz, bizler için önemli ve öncü bir yatırım oldu. Emeği geçen herkesi tebrik ederim.”

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Yılda 1.5 milyon kilovatsaat enerji üretecek

Türkiye’nin güneyinde, Akdeniz’in üçüncü büyük adasında faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ilk ve tek güneş enerji santrali, 10 dönümlük bir arazi üzerinde konumlandırılıp 4,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Santralde 2 bin 500 adet yüksek verimli panel ile 9 adet santral tipi inverter kullanıldı. Orta gerilim üzerinden şebekeye tahmini yılda 1 milyon 510 bin 918 kilovatsaat enerji üretecek santral ile doğaya 906 bin 481 kg’lık karbon emisyonu salınımının engellenmesi bekleniyor. Santral sayesinde ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) şebekesindeki talep yükünün hafifletilmesi ve bölgedeki enerji kalitesinin iyileştirilmesine de katkı sağlanması hedefleniyor.

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